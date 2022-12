﻿Nach Auszeichnung für Kurzfilm „Jockstrap Jesus“: Wie zwei junge Filmemacher in die Zukunft blicken

Haben in Hannover einen Kurzfilm gedreht: Samuel Bereuther und Jamie Zoe May.

Samuel Bereuther und Jamie Zoe May haben zwei Jahre in den Kurzfilm „Jockstrap Jesus“ investiert. Nun wurde er ausgezeichnet. Im Gespräch erzählen die jungen Filmschaffenden, was sie sich von der deutschen Filmbranche wünschen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket