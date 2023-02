﻿Große Gefühle: Joel Brandenstein im Theater am Aegi

Hannover. Bei Joel Brandenstein geht es immer um die großen Gefühle. In Jogginghose, zerfleddertem Karohemd und mit umgedrehter Basecap auf dem Kopf singt er Schlager von Liebe, Glück, Schmerz und Trauer – „von allen Facetten, von Licht und Schatten“, wie er sagt. Sein Konzert im Theater am Aegi ist gut besucht, hier und da rufen ihm weibliche Fans von der Loge aus Liebesgeständnisse zu. Männer sind am Abend in der Unterzahl, und als Brandenstein fragt, wer von den Männern freiwillig hier sei, melden sich nur wenige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe euch vermisst“

Lange haben seine Fans auf das Konzert gewartet. Die Pandemie, diese „verdammt absurde und verrückte Zeit“, zwang Joel Brandenstein und seine Band dazu, die Tour und das Konzert seit 2020 zweimal zu verschieben. Die Zeit nutzten die Musiker, um das neue Album „Schwarz & Bunt“ aufzunehmen, von dem sie an diesem Abend viele Songs zum Besten geben.

„Ich habe euch vermisst“, ruft der 38-Jährige zu Beginn seiner Show in den Zuschauerraum. „Lasst uns den Abend einfach unvergesslich machen“. Brandenstein singt mit markanter, rauer Stimme, ab und zu setzt er seinen Schlafzimmerblick auf, manchmal singt er so schmachtend, dass einigen Zuschauerinnen die Tränen kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nebel und Gefühl: Joel Brandenstein im Theater am Aegi. © Quelle: Tobias Woelki

Dass Schlagershows auch mal abwechslungsreich sein können, beweist Brandenstein, wenn er seine Bandmitglieder nach vorne an den Bühnenrand holt und mal drei Songs unplugged – ohne Mikrofon, ohne Strom – performt. Ob das Publikum in den hinteren Reihen etwas davon mitbekommen haben?

Drei üppige Zugaben

Auch einen Gast hat Brandenstein eingeladen: Florian Künstler, ein Schlager-Newcomer aus Lübeck, kommt für zwei Stücke auf die Bühne. Beide singen „Kleiner Finger Schwur“, die Stimmen harmonieren. Joel Brandensteins Songs sind ansonsten eher von musikalischer Gleichartigkeit geprägt, doch diese kreativen Änderungen im Format und Überraschungen können darüber hinwegtrösten und für die nötige Abwechslung sorgen.

Drei üppige Zugaben gibt es, bevor der Vorhang fällt. Joel Schumacher steht vorne, breitet die Arme aus und genießt den minutenlangen jubelnden Applaus des begeisterten Publikums. „Ich komme wieder, Hannover“, ruft er.

Am Dienstag, 21. Februar, gastieren 80 Solisten, Sänger und Musiker der Milano Festival Opera mit „The Best of Ennio Morricone“im Theater am Aegi.