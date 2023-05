﻿Aus Liebe: Jörg Widmann wird Gastdirigent der NDR Radiophilharmonie

Hannover. Der Komponist, Dirigent und Klarinettist Jörg Widmann ist derzeit einer der wichtigsten und gefragtesten Akteure der Klassikszene – und wird in den kommenden drei Jahren fest mit der NDR Radiophilharmonie verbunden sein. Der 49-Jährige ist ab der kommenden Spielzeit Erster Gastdirigent des Orchesters, das damit erstmals diesen Ehrentitel vergibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Grund, warum der viel gefragte und vielseitige Musiker, der in der nächsten Saison auch als „Composer in Residence“ bei den Berliner Philharmonikern gefeiert wird, ausgerechnet in Hannover häufig präsent sein wird, ist emotionaler Natur: „Das Orchester und ich haben uns wohl ineinander verliebt“, sagt Widmann bei der Spielzeitpräsentation im Funkhaus. Vor einem Jahr hat er die Radiophilharmonie zum ersten Mal geleitet, davor war er schon Solist bei Mozarts Klarinettenkonzert mit Andrew Manze als Dirigent. Beide Konzerte, sagt Widmann, seien echte „Glücksmomente“ gewesen.

„Schon eine Entscheidung im Terminplan“: Jörg Widmann im Funkhaus. © Quelle: Julian Stratenschulte

Das haben die Musikerinnen und Musiker des Orchesters wohl ähnlich empfunden und Widmann angeboten, solche Momente zu verstetigen. Sich gleich für drei Jahre festzulegen, sei „schon eine Entscheidung“ gewesen, sagt der Musiker mit Blick auf seinen dicht gepackten Terminkalender. Aber gerade die längerfristige Verbindung mit dem Orchester und die Möglichkeit einer eigenen Programmplanung hätten ihn gereizt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachfolger von Andrew Manze kommt erst 2024

Widmann wird in der kommenden Saison drei Programme dirigieren. „Mir ist es wichtig, scheinbar bekannte Werke mit neuen Stücken zu kombinieren“, sagt er. In seiner ersten Saison stehen seine eigenen Kompositionen – darunter eine prestigeträchtige deutsche Erstaufführung – neben Sinfonien von Beethoven und Mendelssohn.

Widmann ist damit einer der prägenden Dirigenten eines Übergangs: Die Radiophilharmonie wird in der kommenden Saison keinen Chefdirigenten haben. Andrew Manze verabschiedet sich im Juli nach neun erfolgreichen Jahren aus Hannover, kurz davor soll sein Nachfolger oder eine Nachfolgerin präsentiert werden, der oder die allerdings erst 2024 übernimmt. Die Zwischenzeit nutzt das Orchester auch für einen Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte: Außer Manze kehren auch dessen Vorgänger Eivind Gullberg Jensen und Eiji Oue an ihren alten Arbeitsplatz zurück.

Joana Mallwitz debütiert bei der Radiophilharmonie

Zurück in Hannover – und erstmals bei der Radiophilharmonie: Dirigentin Joana Mallwitz. © Quelle: Simon Pauly

Neu am Pult des Orchesters sind zwei Dirigentinnen: Joana Mallwitz, die schon als Jugendliche an der hannoverschen Musikhochschule ausgebildet wurde und in der kommenden Saison das Berliner Konzerthausorchester übernimmt, gibt ihr Radiophilharmonie-Debüt mit Klavieraltmeister Rudolf Buchbinder. Ansonsten kommen vor allem bekannte Geiger und Geigerinnen wie Midori, Isabelle Faust und Augustin Hadelich als Solisten. Mallwitz’ Kollegin Ariane Matiakh leitet ein Konzert der moderierten Reihe „Klassik Extra“, die künftig programmatisch aufgewertet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzerte am Freitag starten um 19 Uhr

Die herkömmliche Aboreihe („Ring A“) wird dafür verkürzt: Statt bisher neun gibt es hier nur noch sechs Konzerte. Außerdem wird die Anfangszeit der Freitagskonzerte auf 19 Uhr vorverlegt, am Donnerstag bleibt es bei 20 Uhr.

Lesen Sie auch

Mit diesen vorsichtigen strukturellen Änderungen reagiert man beim NDR auf ein verändertes Publikumsverhalten. Während der Pandemie sind gut 20 Prozent der bisherigen Abonnenten abgesprungen – und neue konnten nicht gewonnen werden, weil wegen der unübersichtlichen Corona-Lage keine Abonnements im Angebot waren. Das soll sich nun wieder ändern. Gleichzeitig soll es besser möglich werden, auch kurzfristig gute Einzelkarten zu erwerben. Dafür gibt es unter anderem besondere Angebote für Menschen unter 30.