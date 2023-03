﻿John Grisham erzählt die Geschichte zweier ungleicher Freunde

Hannover. Es gibt ja verschiedene Arten von John-Grisham-Romanen. Da ist der Klassiker, der Gerichtsthriller. Durch Fälle wie „Die Akte“ oder „Die Firma“ ist der US-Autor zum weltweiten Bestseller geworden. Zwischendurch veröffentlicht er immer mal wieder klassische Romane zu Themen, die ihm am Herzen liegen wie „Die Farm“ (Missouri) oder „Das Talent“ (Basketball). Dann gibt’s die Jugendbuchserie um Theodore Boone und die Krimis, die auf Camino Island spielen. Was Grisham jetzt mit „Die Feinde“ geschrieben hat, ist neu für ihn, ein Entwicklungsroman.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„The Boys From Biloxi“ heißt der Titel im Original und er kommt der Geschichte näher als die deutsche Übersetzung. Denn es geht um Keith Rudy und Hugh Malco, zwei Jungen, die in Biloxi im Süden des US-Staates Mississippi aufwachsen. Sie sind zunächst vor allem Freunde, besuchen die gleiche Schule, sind die Stars ihres Baseballteams. Aber während sie heranwachsen, erkennen sie irgendwann, wie unterschiedlich sie sich entwickeln und dass sich ihre Wege trennen müssen. Keith wird Staatsanwalt, Hugh arbeitet für seinen Vater, einen der Bosse der berüchtigten Dixie-Mafia, die unter anderem mit illegaler Prostitution und verbotenem Glücksspiel ein Vermögen macht. Schließlich lässt Hugh Keiths Vater ermorden, Keith bringt den einstigen Freund dafür in den Todestrakt.

Die „Seafood Capital of the World“

Mit viel Liebe zum Detail erzählt Grisham die Einwanderungsgeschichten der Familien seiner Protagonisten. Aus Osteuropa reisen sie in die USA, verdienten sich ihren Lebensunterhalt vor allem durch alles, was aus dem Wasser kommt in der „Seafood Capital of the World“, der Meeresfrüchte-Hauptstadt der Welt. Und Grisham lässt sich Zeit, die Kulisse zu entwickeln, vor der seine beiden Helden aufwachsen. Die gute und die böse Seite der Macht, wenn man so will. Wobei die Gute natürlich siegt, sonst wäre es kein Grisham.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zu Beginn braucht die Geschichte, bis sie in die Gänge kommt. Bisweilen überspitzt der Autor die Charaktere sowohl von Keith, als auch von Hugh, bis es beinahe pathetisch wird. Aber zum zweiten Drittel gewinnt der Roman an Fahrt und ist besonders schön in der Schlussszene, in der sich klärt, ob sich die Jungs aus Biloxi als Freunde oder Feinde trennen.