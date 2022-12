﻿Jonathon Stockhammer dirigiert Staatsorchester

Hannover. Klassische Musik kann auch mal zu einer wilden Sache mutieren – wenn in der Partitur die Spielvorschrift „Run amuck“ steht. Also „Amok laufen“, das sollen im „Konzert für Pauke und Orchester“ die vier Schlagzeuger des Staatsorchesters, das für in sein 3. Sinfoniekonzert das Thema „Träume“ gewählt hat.

Zumindest mit traumwandlerische Sicherheit bewältigt Solist Arno Schlenk die 1984 entstandene Rarität des US-Komponisten William Kraft. Der war selbst Schlagzeuger und hat für sein 25-Minuten-Werk einen überaus versierten und anspruchsvollen Part geschrieben, mit extremen Spielanweisungen: Manchmal geht es an die Grenze der Hörbarkeit, da muss die Pauke mal mit einem Leder-, dann wieder mit Filzhandschuh gestreichelt werden. Mal werden eruptive Explosionen und rhythmisch vertrackte Schlagwerkgewitter aufgeboten, bei denen man sich wundern kann, was die menschliche Motorik zu leisten in der Lage ist.

Aus dem Tuschkasten der Moderne

Gut vier Jahrzehnte ist dieses Paukenkonzert alt und wirkt noch ganz frisch. Ob man den Opener des Abends, den „Disillusioned Dreamer“ von Hannah Kendall von 2018 in 40 Jahren noch spielen wird, ist eher eine Frage. Zwölf Minuten dauert das Stück, das seine Bedeutung vor allem aus dem Programm bezieht, das hinter der Tondichtung für Orchester steht – eine Variation zum Roman „Der unsichtbare Mann“ von Ralph Ellison – bei Einsatz allerlei klanglichen Farbmischungen aus dem Tuschkasten der Moderne.

Traumhaft an diesem Abend ist dann die „Eroica“ – und hier kommt Dirigent Jonathan Stockhammer ins Spiel. Der US-Amerikaner legt einen Beethoven der besonderen Erlebnisorientierung vor. Schnelle, pulsierende Tempi im ersten Satz, nicht ganz die rasanten Metronomangaben des Meisters erreichend, aber immerhin ordentlich historisch informiert.

Athletischer Beethoven

Das hat schon Klasse. Schlank und aufgeraut der Klang mit herausgezogenem Blech, dazu eine entfettete Streicherkulisse mit einer entsprechend ungewöhnlichen Positionierung: Die vier Kontrabässe sind nach ganz links an den Rand gerückt, die Celli locker in der Mitte verteilt. Das Orchester spielt mit halber Hundertschaft auf. Beethoven ist eben kein Titan, sondern kommt hier eher als Athlet in den Hörsaal.

Dabei weiß Stockhammer, der ansonsten mit dem Ensemble Modern zusammen arbeitet und mit den Pet Shop Boys den neuen Soundtrack für „Panzerkreuzer Potemkin“ realisiert hat, durchaus Wirkung zu erzielen, indem er an besonderen, besonders schönen Stellen das Tempo abbremst oder dramatisiert, den Taktstock in der linken Hand ruhen lässt, um die Einsätze mit der geballten rechten Faust zu geben. Das kommt an, das Publikum ist durchweg begeistert, freut sich über den recht kleinwüchsigen Dirigenten mit Bravos und Jubelschreien.