﻿„Herrenhausen Barock“ startet mit Saiten-Star Jordi Savall

Was für ein Abend: Jordi Savall

Hannover. Er ist der Grande unter den Fürsten der Alten Musik: Jordi Savall könnte man sich mit seinen aristokratischen 80 Jahren auch gut auf einem Gemälde von Velázquez vorstellen, fehlt nur noch die weiße Halskrause. In der passend prächtigen Herrenhäuser Galerie hält er Hof, bringt mit seinem handlichen Ensemble erlesene Klänge der Renaissance und des Frühbarock.

Schöner Start für die Reihe „Herrenhausen Barock“, die sich unter neuer Leitung in diesem Jahr recht üppig präsentiert und einen ersten Erfolg einfährt, die lang gestreckte Galerie ist nahezu ausverkauft. Was sicher auch an den moderat kalkulierten Preisen liegt, einen Weltstar für 40 Euro auf den besten Plätzen ist ein Sonderangebot.

Hier zwitschert der Kanarienvogel

„Auf nach Venedig“ heißt Savalls musikalische Reise mit vielen Tänzen, Sarabanden und Canzonen und führt an verschiedene Orte, an denen Adlige ihre Lustbarkeiten auf ganz besondere Weise klanglich begleiteten oder gar die Musik zur eigentlichen Freude erklärten.

Wie hier an diesem Abend, bei denen besonders die diversen Tänze Spaß machen. Unbestrittenes Highlight sind die „Canarios“ von Antonio Martin y Coll zum Abschluss des Konzerts, die Kanarienvögel, die Savall, angereichert durch raffinierte Improvisation zum Fliegen bringt. Das ist schon die hohe Kunst, wie hier die Gambe strichsicher in den Diskant getrieben wird, tonlich höher als es je ein Kanarienvogel schaffen könnte. Das Ganze ist ein Tanz, der hier mit dezentem Schlagwerk unterstrichen wird und durch gemessene Verzögerungen so etwas wie leicht karibischen Swing bekommt. Das hat Klasse.

Willkommen im „Reich der Liebe“

Wie auch die Fantaisie von Luigi Rossi, die den „Tränen des Orpheus“ gewidmet ist oder die Sarabande von Guillaume Dumannoir, die so, was für ein Titel, nur „Im Reich der Liebe“ gespielt werden kann. Das Besondere bei Savall und seinem Spezialensemble Hespèrion XXI liegt darin, dass nichts museal klingt – aber auch nicht die Überdrehtheit bekommt, die manche Ensembles liefern, die auf ähnlicher Spur unterwegs sind.

Ansonsten noch auf dem Programm bekanntere Namen wie Orlando Gibbons und Andrea Gabrieli, als Zugabe gibt es den „Satyrn-Tanz“ von William Brade nach Standing Ovations. Aristokratisch, so könnte man den Stil nennen, der hier auch bei einer Courant von Samuel Scheidt oder der Tränen-Pavan von John Dowland gepflegt wird. Denn das passt zum Instrumentarium, die Viola war das Instrument der Adligen (die Fiedel das des Volkes), man musste sie beherrschen – und wehe, wenn man bei einer Abendgesellschaft zum Mitspielen eingeladen wurde und passen musste. Jordi Savall hätte auch hier geglänzt.