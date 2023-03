Zum 40. Geburtstag waren auch Gäste eingeladen. Der Norddeutsche Figuralchor feiert sein Jubiläum mit Bachs Matthäus-Passion. Albrecht Pöhl sang den Part des Jesus, Tilman Lichdi war ein sensationeller Evangelist.

Hannover. Keine einzige schriftliche Quelle gibt Zeugnis über die Reaktion der Gottesdienstbesucher, die am Karfreitag des Jahres 1727 die Uraufführung von Bachs Matthäus-Passion in der Leipziger Thomaskirche miterlebten. Diese Gleichgültigkeit scheint nach der ergreifenden Aufführung des Werkes durch den Norddeutschen Figuralchor und das Bachorchester Hannover in der Marktkirche einmal mehr unvorstellbar. Die Stille in dem vollbesetzten Gotteshaus hielt noch eine gute Weile an, nachdem Dirigent Jörg Straube die Hände gesenkt und die Chorsänger ihre Mappen zugeklappt hatten. Dann entlud sich die Spannung in frenetischem Applaus mit stehenden Ovationen.