﻿„Wie ein Nachhausekommen“: Masha Ray spielt in der Villa Seligmann

Hannover. Gar nicht lange her, da war Maria Raykhman auf einem Konzert, „und ich war so berührt, ich war kurz davor zu weinen“. Danger Dan spielte bei seiner „Das ist alles von der Kunstfreiheit“-Tour in Berlin, und er spielte – das tat er auch bei seinem Hannover-Konzert auf der Faustwiese – ein Lied von Hans Drach, „Mein Vater wird gesucht“. Ein Lied, das beinahe verloren gegangen wäre in der Barbarei des Dritten Reiches, von einem Künstler, der im Konzentrationslager starb. Ganze musikalische Traditionslinien wurden damals gekappt. Und Raykhman setzt einige davon fort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit ihrem Projekt Masha Ray kommt sie am Donnerstag, 31. August, zu einem Konzert in die hannoversche Villa Seligmann, dem Haus für jüdische Musik, und spielt dort Electroswing und Dancehall mit starken Klezmer- und Balkanbeat-Anleihen. Masha Ray leitet sich zwar von ihrem bürgerlichen Namen ab, bezeichnet aber ein Duo, das sie mit dem Gitarristen, Produzenten und DJ Roman Andor Krotil betreibt und das in verschiedenen Konstellationen auftritt, mal nur zu zweit, mal als ganzes Orchester mit Bläsern. In Hannover wird es ein Quartett sein, mit den Brüdern Wlad und Dennis Ginzburg an Saxofon, Klarinette und Trompete.

Aufgewachsen mit Polka

Sie spielen eine unbedingt tanzbare Musik, die im „Moka Efti“ aus der TV-Serie „Babylon Berlin“ ebenso gut aufgehoben ist wie bei Electrofestivals und bedienen trotzdem jüdische Tradition – eine flirrende Version des Klassikers „Bei mir bist du schön“ gehört zu den Glanznummern. Die 28-jährige Jüdin, die in der Ukraine geboren ist und heute in Berlin lebt, kann gar nicht anders, als diese Linien zu bedienen, und das hat biografische Gründe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als sie vier Jahre alt war, siedelte ihre Familie von Kiew nach Deutschland über. Kaum in München angekommen, bekam sie erst Klavier-, als junge Teenagerin dann auch Gesangsunterricht – von einer Ukrainerin. Gemeinsam seien sie in der jüdischen Gemeinde aufgetreten. „Sie hat zu allem einen Polkarhythmus vorgegeben“, erzählt Raykhman. „Das war das Einzige, was ich kannte.“

Kennengelernt in Rotterdam

Das zeigte sich auch, als sie später an der Mannheimer Popakademie studierte. „Alles, was ich schrieb, klang nach Polka. Dabei wollte ich doch immer Pop machen“, erinnert sie sich amüsiert. „Es klang nur nicht so. Weswegen ich in der Uni Schwierigkeiten hatte, Leute für meine Musik zu gewinnen.“ Das änderte sich erst, als sie Krotil kennenlernte, der slawische Wurzeln hat.

Das Duo: Maria Raykhman und Roman Andor Krotil sind Masha Ray. © Quelle: Berlinklang

Gemeinsam studiert hatten sie schon vorher. Zusammen fanden sie aber erst im zweiten Studienjahr bei einem Songwritingcamp in Rotterdam. „Da haben wir festgestellt, dass wir relativ ähnliche Musikvorstellungen haben.“ Mit Erfolg: So gewannen sie im vergangenen Jahr beim JüMiD-Wettbewerb für aktuelle jüdische Musik den Preis im Bereich Pop.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut gegen Antisemitismus

In der Villa Seligmann spielen zu dürfen, fühle sich „total schön“ an, „wie ein Nachhausekommen“. Aber gerade weil sie nicht nur bei jüdisch geprägten Veranstaltungen auftreten, sei es wichtig, die Traditionen zu pflegen: „Das gibt uns die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen.“

Lesen Sie auch

Denn natürlich sei ihr Antisemitismus begegnet und begegne ihr immer noch. „Darum darf man nicht müde werden, dagegenzuhalten. Man muss laut werden – aber in einer Stadt, in der es die Villa Seligmann gibt, dürfte das selbstverständlich sein. Es kann ja gar nicht anders sein.“

Masha Rays Gartenkonzert der Villa Seligmann (Hohenzollernstraße 39): am 31. August ab 19.30 Uhr. Karten (18, ermäßigt 8 Euro) sind erhältlich über den Webshop ( villa-seligmann.de ), telefonisch unter (0511) 844887200 oder per Mail an karten@villa-seligmann.de.

HAZ