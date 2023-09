﻿Matthias Brodowy feiert im Apollo den Tag der Toten

Hannover. Der Tod ist ein Teil des Lebens. In Mexiko wird das alljährlich am „Día des los Muertos“, dem Tag der Toten gefeiert (in diesem Jahr am 2. November) – und in Hannover am 31. Oktober ab 20.15 Uhr in Desimos Spezial-Club im Lindener Apollo-Kino. Der hannoversche Kabarettist Matthias Brodowy hat sich dazu eine schwarzhumorige Mix-Show zusammengestellt. Das Motto des Abends lautet mit Karl Valentin: „Da habe ich ein Leben lang Angst vor dem Sterben gehabt, und jetzt das!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Es soll dabei nicht nur über den Tod sinniert, sondern vor allem das Leben davor zelebriert werden. Ein Gast ist Detlef Wutschik mit seiner so berühmten wie norddeutschen Klappmaulpuppe Werner Momsen. Gesprochen wird auch mit dem Bestatter Sven Friedrich Cordes, der in seiner Kunstgalerie metavier seit Jahren den „Día de los Muertos“ begeht. Außerdem kommt der Schauspieler Holger Stockhaus, bekannt unter anderem durch die „heute show“ und zahlreiche Filmrollen wie beispielsweise im „Tatortreiniger“. Er spielt in der ZDF-Krimireihe „Friesland“ den stets bekifften Bestatter Habedank. Und ein Überraschungsgast ist angekündigt.

HAZ