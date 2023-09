﻿Seibel parodiert doppelt im Theater am Küchengarten

Hannover. Das klassische politische Kabarett ist mit Beginn von Privatfernsehen und der großen Comedywelle ein wenig aus dem Fokus geraten, obwohl es nie weg war. Einer der Häuser für politisches Kabarett in Deutschland ist das Theater am Küchengarten, einer der Vertreter der Zunft ist Thilo Seibel. Es passt also, dass der Wahlkölner sein neues Programm „Ein Wicht am Ende des Tunnels“ im kleinen Haus mit der historischen Badewanne startet – mit zwei Vorpremieren am diesem Freitag, 29. September, und Sonnabend, 30. September. Hannover bekommt die neuesten Einlassungen Seibels also als Uraufführung serviert. Seibel, Jahrgang 1967, hat sich unter anderem mit Politikerparodien, auch so eine klassische Disziplin, einen Namen gemacht und Preise gewonnen. In seinem neuen Programm kommen unter anderem die Herren Söder, Lauterbach, Lindner und Kretschmann zu Wort. Infos und Karten: tak-hannover.de

HAZ