﻿Das Kanzlerduell der Herzen: Gregor Gysi und Martin Sonneborn erklären die Weltlage

Hannover. Tatsächlich, in der Row-Zero, also direkt vor der Bühne im ausverkauften Pavillon, saßen keine jungen Frauen, um die Show „Das Kanzlerduell der Herzen“ zu verfolgen. Das stellte gleich zu Beginn höchst lakonisch Martin Sonneborn, Satiriker, Journalist und Bundesvorsitzender der Satire-Partei „Die Partei“, fest, als er zusammen mit Gregor Gysi die Bühne betrat.

Damit war auch klar: Es wird ein anspielungsreicher Abend. Geboten wurde vor allem Rollenspiel. Sonneborn war derjenige, als alles und alle infrage stellte, indem er etablierte Wahrnehmungen und Wahrheiten umkehrte, und Gysi steuerte mit Humor und durchaus ebenso spitzer Zunge seine Sicht auf die Weltlage bei. Unterhaltsam und intelligent moderiert hat den Abend Hans-Dieter Schütt, der in der DDR Redakteur und Chefredakteur der Tageszeitung „Junge Welt“ war.

Martin Sonneborn fordert neue Mauer

Sonneborn ließ seine alte Idee aufleben, die Mauer zwischen Ost und West wieder aufzubauen, damit das endlich aufhört mit dem ewigen Gegeneinander, und Gysi ergänzte, dass die Hassliebe zwischen Ost und West vor allem daran liege, dass der Westen immer nur siegen will und diese Haltung im Osten der Republik nicht so gut ankäme.

Der zweite Fehler bei der Wiedervereinigung, so Gysi, sei gewesen, dass einige vorbildliche Strukturen der DDR, also beispielsweise Teile des Bildungssystems nicht übernommen worden sind. „Immer siegen zu wollen, ist von Übel“, das war seine Formel, die sofort von Sonneborn karikiert wurde, denn Siegen, das ist doch das, was er möchte, immer, mit seiner Piraten-Partei.

Beide hätten mal Kanzler gewesen sein können, zumindest hätten sie es sein wollen, vielleicht in einigen Jahren oder vor einigen Jahrzehnten, deswegen auch der ironische Titel „Kanzlerduell der Herzen“. Aber daraus wurde und wird wohl auch nichts mehr. Beide schmunzeln.

Natürlich haben sich beide mit Lust auch an der weiteren Demontage von Gerhard Schröder versucht. Und ganz offen bekannte Gysi, das Hannover als Stadt für eine Expo, wie sie 2000 stattfand, der falsche Austragungsort war, die Weltausstellung wäre etwas für eine Weltstadt gewesen, also München oder Hamburg. Andere aus Hannover haben auch ihr Fett abbekommen: Ursula von der Leyen etwa wurde bei Sonneborn zur Marionette ihres Büroleiters in Brüssel. Gysi wiederum monierte mit großem Ernst, dass sich die Demokratie in Deutschland selber abschaffe, weil die Politiker und Politikerinnen nicht bürgerbezogen seien und auch nicht ehrlich, sondern selbstsüchtig.

Unsicherheit allerorten

Während des Kalten Krieges sei die Welt stabiler als jetzt gewesen, aktuell sei überall Unsicherheit zu beobachten, konstatiert der Politiker der Linken. Deswegen gebe es den Zulauf zur AFD und deswegen sei die Jugend nicht mehr hoffnungsfroh, sondern gelähmt.

Harter Schnitt. Zum Abschluss gab es dann Witze, natürlich einigermaßen intelligente, wie den vom Rabbiner, der gefragt wurde, ob man beim Beten rauchen dürfe. Seine Empörung über dieses Ansinnen folgte auf den Fuß. Dann kam die Erkenntnis, dass die Frage so besser gewesen wäre: Darf man beim Rauchen auch beten? Dieses Wechselspiel, wie in den Wald hineingerufen wird, so schallt es hinaus, dominierte den durchweg großartig intelligenten Abend. Klar wurde dabei auch: Nur auf richtige Fragen folgen auch richtig gute Antworten.

Und noch etwas wurde an diesem Abend klar: An beiden Politikern ist ein großes Talkshow-Team verloren gegangen.

