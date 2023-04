﻿Ein Hauch von Verführung: Katie Melua startet Deutschlandtour im Aegi

Sängerin Katie Melua startet ihre Deutschlandtour mit einem Konzert im Theater am Aegi – und erzählt in ihrer Wohlfühlmusik auch von russischen Aggressionskriegen.

Hannover. „Es ist eine große Ehre, die Deutschlandtour in Hannover zu starten, und vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind!“ Freundlicher kann man im Theater am Aegi kaum empfangen werden als mit dieser Ansage von Katie Melua. Auch die Sängerin kann sich freuen: Das Haus ist ausverkauft, fast 1200 Gäste sind zu ihrem Auftritt gekommen. „Nine Million Bicycles“ haucht sie in das Mikrofon und zupft sanft an ihrer Gitarre. Die Boomer-Generation ist in der Mehrheit und lehnt sich relaxt im roten Plüschsessel zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Katie Melua erzählt von ihrer Kindheit in Georgien. Aufgewachsen ist sie unter dem Eindruck des Georgisch-Abchasischen Krieges und des Einmarsches der russischen Armee 1992. Als Kinder spielten sie in verlassenem Kriegsgerät, nun verarbeitet sie ihre Erfahrungen im „Plane Song“. Geschichte wiederholt sich, davon erzählt nun träumerische Musik zu ernsthafter Poesie.

Musikalische Feinheiten

Im bodenlangen, goldenen Kleid steht Melua fest im Scheinwerferlicht, ihr jüngerer Bruder Zurab spielt behände die Gitarre in ihrer Band. Der Rest des Quartetts, E-Bass, Schlagzeug und Keyboard, ist ebenfalls voll verstärkt, hält sich aber musikalisch fein im Hintergrund, ohne eine druckvolle Basis vermissen zu lassen. Die Band kann Jazz-, Blues- und Folkromantik – sehr transparent und warm. Ihre Lieder kann Melua aber auch alleine tragen, wie in „Love & Money“, dem Titelstück ihres aktuellen Albums.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nach der Pause geht es mit einem beschwingten „A Love Like That“, einer Komposition, die an Lennons „Dear Prudence“ erinnert, in den zweiten Teil ihres Konzerts. Meluas Stimme ist dunkel und sanft. Ein Hauch von Verführung liegt in der Luft, der gut zu den Radioklängen einer nächtlichen Autofahrt passen würde. „Wonderful Life“, der Welthit und Black-Klassiker als Coversong, ist da die logische Konsequenz.

Lesen Sie auch

Seit 20 Jahren ist die 38-Jährige Melua erfolgreiche Musikerin. Entdeckt hat sie damals der britische Komponist Mike Batt später arbeitete sie auch mit Guy Chambers zusammen, einst Songschreiber für Robin Williams.

Nun wird beim Schlussbeifall sogar in den Rängen gestanden, viel Begeisterung für Katie Melua und ihren beseelten Wohlklang.