﻿„Der Fluch der Familie“: Kaya Yanar begeistert 4500 Fans in der Swiss-Life-Hall

Vater, Mutter, Kind: Kaya Yanar erzählt in der in Swiss-Life-Hall von den Absurditäten des Familienlebens – und begeistert damit 4500 Besucherinnen und Besucher, die größtenteils zum ersten Mal bei einem Auftritt des Comedians waren.

Hannover. Unsere Familie können wir uns nicht aussuchen: „Die ist einfach da, ob du willst oder nicht“, stellt Comedian Kaya Yanar fest. Vom „Fluch der Familie“ hat er jetzt in seinem gleichnamigen Programm in der ausverkauften Swiss-Life-Hall erzählt. Gewohnt flott und pointiert erzählt Yanar von seiner Hochzeit – „Ich habe so geheult – erst recht, als die Rechnung kam“ – und macht Witze über die Ehe und spätes Kinderkriegen. „Mit 46 Jahren Vater – da bin ich schon reif fürs Altersheim, wenn meine Kinder gerade anfangen, sich für Fußball zu interessieren“.

Yanar weiß, wie er das Publikum zum Lachen bringt. Quirlig ahmt er Eigenheiten, Akzente und regionale Dialekte seiner Figuren nach. Voller Temperament, mit großer Mimik und Gestik zieht er die Fans in seinen Bann und gibt die Charaktere seiner Familie – strenger Vater, ängstliche Mutter – so lebendig wieder, als stünden sie neben ihm auf der Bühne. Diese Episoden aus seiner Jugend und die Gepflogenheiten seines türkischen Elternhauses ernten die meisten Lacher an diesem Abend in der Swiss-Life-Hall.

Original und Original: Kaya Yanar bei seinem Auftritt in der Swiss-Life-Hall. © Quelle: Nancy Heusel

Viele neue Fans zu Gast

Der oft alberne Humor des Entertainers mit Schiebermütze blendet politische Ereignisse und gesellschaftliche Belange bis auf ein paar maue Pointen zur pandemischen Lage vollständig aus. Im Publikum scheint ihm das aber kaum jemand übelzunehmen. Wenn er über Phasen sexueller Enthaltsamkeit während der Schwangerschaft seiner Frau spricht oder sich über seine Mutter, „eine richtige Mama, einsfünfzig hoch, einsfünfzig breit und immer in der Küche“ auslässt, toben die Fans.

Dabei sind nach Abfrage nur wenige der 4500 anwesenden Gäste schon zuvor einmal bei einer Yanar-Show gewesen: „Was’ da los?“, ruft er erstaunt. „Hätt’ nicht gedacht, dass ich nach 20 Jahren Bühne noch mal die Hütte mit neuen Gesichtern vollkrieg’ – schon gar nicht in Hannover.“