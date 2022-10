﻿Eröffnung der Paula-Rego-Schau in der Kestner Gesellschaft

Eher selten, dass in der Kestner Gesellschaft Arien erklingen: Mit Verdi wurde die Eröffnung der sehenswerten Doppelschau der portugiesischen Künstlerin Paula Rego gefeiert. Mit dabei Portugals Botschafter und Alt-Direktor Carl Haenlein.

Hannover. Das füllt schon die ganz großen Räume, architektonisch und auch emotional, dieses „Pace, Pace“ aus Verdis „Macht des Schicksals“: Opernarien in der Kestner Gesellschaft, das ist ein Zusammentreffen der besonderen Art. In der großen Ausstellungshalle sang Barno Ismatullaeva die Lieblingsarie der portugiesischen Künstlerin Paul Rego, die mit einer beachtlichen ersten Ausstellung in Deutschland gezeigt wird.

An zwei Abenden hintereinander wurde die Doppelschau „There and Back Again“ und „Theatrum Mundi“ in der Kestner Gesellschaft glanzvoll eröffnet. Auch mit bewegenden Momenten, als sich in der Eröffnungsansprache Paula-Rego-Sohn Nick Willing an die Künstlerin erinnerte, die sicherlich gerne in der Kestner Gesellschaft dabei gewesen wäre: „Sie wollte immer in Deutschland ausstellen, denn Deutschland war für sie die Heimat des Zeichnens.“ Und was für eine Zeichnerin sie war, das zeigt die Ausstellung. Und was für ein Malerin und Künstlerin. Für sie sei die Kunst ein Lebensraum gewesen: „Und vor allem Freiheit, das war es, was sie in Arbeit erreichen konnte und wollte.“