﻿Kestnergesellschaft trauert um früheren Vize-Direktor Carsten Ahrens

Erfolgreich in Hannover: Carsten Ahrens – hier zusammen mit John Baldessari (rechts) 1988 in der Kestnergesellschaft.

Hannover. In Hannover hat er die Entwicklung der Kestnergesellschaft in einer wichtigen Zeit begleitet, in Bremen hat er lange und sehr erfolgreich das Kunstmuseum Weserburg geleitet. Jetzt ist Carsten Ahrens im Alter von 62 Jahren gestorben. In einer Mitteilung der Kestnergesellschaft heißt es: „In tiefer Traurigkeit geben wir den Tod von Carsten Ahrens bekannt, einem leidenschaftlichen Kurator, der die jüngere Geschichte der Kestnergesellschaft geprägt hat, einem lieben Freund und Kollegen, dessen Vitalität, Großzügigkeit, intellektuelle Klarheit und kuratorische Brillanz uns sehr fehlen werden.“

Carsten Ahrens, 1961 geboren, begann 1986 unter der Leitung von Direktor Carl Haenlein zuerst als wissenschaftlicher Assistent, dann als Kurator in der Kestnergesellschaft zu arbeiten. 1994 wurde er stellvertretender Direktor des Hauses und blieb es bis zu seinem Weggang 2003. Eine seiner Aufgaben war die Betreuung des Umzugs des Kunsthauses von der Warmbüchenstraße in die umgebauten Räumlichkeiten des ehemaligen Goseriedebads.

Ahrens wird als Kurator geschätzt

Carsten Ahrens, der Literatur- und Theaterwissenschaften sowie Kunstgeschichte studiert hatte, war ein Kurator, der von vielen Künstlerinnen und Künstlern geschätzt wurde. Während seiner Zeit in der Kestnergesellschaft hat er zahlreiche Ausstellungen kuratiert, darunter Einzelausstellungen der Werke von John Baldessari, Jean-Michel Basquiat, Louise Bourgeois, Pedro Cabrita Reis, Rebecca Horn, Thomas Huber, Mike Kelley, Jon Kessler, Astrid Klein, Olav Christopher Jenssen, Via Lewandowsky, Jonathan Meese, Kiki Smith, Robert Wilson.

Nach einem kurzen Gastspiel als Direktor des Mönchehaus Museums für moderne Kunst in Goslar wurde Carsten Ahrens 2005 Direktor des Neuen Museums Weserburg in Bremen. Dort blieb er bis 2013. Seine Nähe zum Theater zeigte sich in einigen Ausstellungen, die er verantwortete. Für die Stiftung Schloss Neuhardenberg, für die er mehrfach als Kurator tätig war, erarbeitete er Ausstellungen des Werkes von Einar Schleef; gemeinsam mit seinem Bruder Gerhard Ahrens kuratierte er dort die Ausstellung „Joseph Beuys/Heiner Müller – Partisanen der Utopie“. Im Jahr 2003 leitete er die Inszenierung von Oscar Wildes „Salome“ unter der Regie von Armin Holz in der ehemaligen Probebühne der Schaubühne in Berlin. Nun ist Carsten Ahrens an den Folgen einer langen Erkrankung gestorben.