﻿Klassik und Klangkunst am Auto: Das Festival „Liepe & Co.“ ist eröffnet

Konzert

Eröffnungskonzert: Nils Liepe (am Piano) und sein Bruder Niklas spielen zum Auftakt ihres Klassikfestivals „Liepe & Co.“ in Hannovers Südstadt.

Zum Schluss gab es ein Schlagzeugsolo an der Bremstrommel: Das hannoversche Klassik-Festival „Liepe & Co.“ in der Halle eines Stahlhandels in der Südstadt ist eröffnet.