﻿„Herrenhausen Barock“ will Hannover zur Alte-Musik-Stadt machen

Das Konzertprogramm

„Herrenhausen Barock“ startet am 16. November mit einem Gastspiel von Il Pomo d’Oro. Am 26. November folgt Händels „Dixit Dominus“, Monteverdis „Marienvesper“ erklingt am 3. Dezember. „Dido and Aeneas“ mit Christina Pluhar ist am 14. Januar zu hören, die Goetheschule ist am 24. Januar zu Gast. Musica assoluta präsentiert am 27. Januar ein Bach-Programm mit bis zu vier Pianisten, am Folgetag sind Markus Becker und Lutz Krajenski für „Bach@five“ zu zweit. Der Knabenchor singt am 10. und 11. Februar, La festa musicale präsentiert „Venus & Adonis“ am 24. und 25. Februar. Die Steffani-Festwoche beginnt am 16. Februar mit der Oper „Lotta d’Hercole“. Der Vorverkauf läuft.