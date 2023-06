﻿Kurz vor seinem 80. Geburtstag: Klaus Maria Brandauer kommt nach Hannover

Interview

Am 22. Juni feiert Klaus Maria Brandauer seinen 80. Geburtstag. Kurz davor tritt er mit seinem Mozart-Programm im Großen Sendesaal in Hannover auf. Ein Gespräch über seine Kinokarriere, den Wert von Müßiggang und das gute Hochdeutsch, das in Hannover gesprochen wird.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket