﻿Autorinnen erhalten NDR Sachbuchpreis für „Klima außer Kontrolle“

Der NDR Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an Annika Joeres und Susanne Götze. Sie werden für ihr Buch „Klima außer Kontrolle“ ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung ging an die Wissenschaftsjournalistin Janina Isabell Otto.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket