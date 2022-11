﻿„Also mir macht das Angst“: Warum „Klima außer Kontrolle“ zu recht den NDR-Sachbuchpreis gewonnen hat

Deutschland ist schlecht auf die Folgen der Klimakatastrophe vorbereitet. Das belegen Susanne Götze und Annika Joeres in ihrem Buch „Klima außer Kontrolle“. Dafür wurden sie jetzt in Göttingen mit dem NDR-Sachbuchpreis ausgezeichnet.

Göttingen. Sachbücher zum Thema Klimawandel gibt es reichlich. Prominente von Bill Gates bis Greta Thunberg, Fachleute von Harald Lesch bis Mojib Latif warnen seit Jahren gern auch mit Büchern vor den Folgen der menschgemachten Klimaveränderungen. Ihre Hauptforderung ist klar: Die Welt muss den Ausstoß von Kohlendioxid schnell und in erheblichem Maß senken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt hat die Jury des NDR-Sachbuchpreises ein Klimabuch ausgezeichnet. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis geht an das Buch „Klima außer Kontrolle“, das die beiden Journalistinnen Susanne Götze und Annika Joeres gemeinsam verfasst haben. Über den Titel kann man streiten (Wann soll denn das Klima jemals „unter Kontrolle“ gewesen sein?), über den Inhalt kaum: Die Autorinnen weisen nach, dass Deutschland auf die Folgen des Klimawandels, die kommen werden, nur schlecht vorbereitet ist.

Ort der Gala zur Preisvergabe (die früher in Hannover im Schloss Herrenhausen stattfand) ist die Firma Sartorius in Göttingen. Das Unternehmen unterstützt den Preis und vergibt parallel zum Sachbuchpreis die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung „LifeScienceXplained“, mit der junge Menschen geehrt werden, die es schaffen, komplexe wissenschaftliche Inhalte verständlich zu erklären. Bücher stehen dabei nicht im Vordergrund, wichtiger sind YouTube-Kanäle oder auch Comics. Der „LifeScienceXplained“-Preis geht an die aus Hannover stammende Humanbiologin Janina Isabell Otto, die auf ihrem YouTube-Kanal „Janina explains it all“ einen Beitrag zum Thema „Zucker – Die nächste Pandemie“ veröffentlicht hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zentrum der Preisverleihungsgala stand das Thema Wissenschaftsvermittlung und damit auch der „LifeScienceXplained“-Preis der Firma Sartorius. Der NDR, der früher in Herrenhausen für Erscheinungsbild und Tonlage der Preisverleihung zuständig war, rückte hier sehr in den Hintergrund. Die Gala war auch eine Art Firmenevent, inklusive kamerabegleiteter Führung durch einen Showroom, in dem Sartorius der Kundschaft die neusten Produkte erklärt.

„Also mir macht das Angst“

Die Moderatorin Denise M’Baye (hat der NDR eigentlich keine eigenen Sprecherinnen, die so eine Gala meistern können?) war bei der Betriebsführung und bei den Interviews sehr lebhaft und lustig, stellenweise geradezu aufgedreht. Soviel gelacht wird bei einer Verleihung von Wissenschaftspreisen wohl selten. Und so persönlich ist eine Gala auch nicht immer. Als es um den Gewinnertitel des NDR-Sachbuchpreises geht, sagt die Moderatorin: „Also mir macht das Angst.“

Mit etwas mehr Distanz aber nicht weniger eindringlich, widmete sich Katja Marx, NDR Programmdirektorin und Vorsitzende der Jury, dem ausgezeichneten Sachbuch. Sie zitierte die Autorinnen, die aufgeschrieben haben, wie im Ahrtal nach der Flutkatastrophe die Häuser an gleicher Stelle wieder aufgebaut werden. „Es ist einfacher, zu verdrängen als das eigene Verhalten in Frage zu stellen“, sagte Katja Marx. Sie lobte das „immense Fachwissen“ und die „aufwändige Recherchen“ der Autorinnen und betont, wie gut es sei, dass die beiden auch Lösungsmöglichkeiten nennen.

Dabei geht es allerdings meist nur um Forderungen nach Verhaltensregeln für den Notfall. Die Zeit für eine Verhinderung der Klimakrise scheint abgelaufen. Im Vorwort ihres ausgezeichnete Buches haben die beiden Autorinnen eine entsprechende Bewertung vorgenommen: „Es ist an vielen Stellen erschütternd“.