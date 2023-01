﻿Das Klinikum Wahrendorff hat jetzt eine Kuppel des Lichtkünstlers James Turrell

Lichtkunst in der Klinik: Im Klinikum Wahrendorff fließt Licht aus einer Kuppel. James Turrell hat ein Kunstwerk geschaffen, in dem Licht stofflich wird. Ende April ist es für die Öffentlichkeit zugänglich.

Sehnde. In einigen Bereichen des neuen Klinikums in Wahrendorff, das Mitte April seine ersten Patienten aufnehmen soll, ist Terrazzoboden gegossen worden. Damit der, wenn man ihn über weite Gänge verlegt, rissfrei bleibt, müssen Dehnungsfugen eingezogen werden. Er hätte auch gut auf die Dehnungsfugen verzichten können, sagt Matthias Wilkening, der Geschäftsführer der Einrichtung, bei einem ersten Rundgang. Ohne Dehnungsfugen würde es zwar Risse im Boden geben, aber was sei schon so schlimm an Rissen? „Risse gehören dazu“, sagt der Arzt. Das ist ein sehr sympathischer Ansatz, wenn es um die Seelen von Menschen und die Behandlung von psychisch erkrankten Personen geht. Und auch sonst.