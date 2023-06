﻿300 Jahre Bach in Leipzig: Knabenchor Hannover gratuliert mit Konzert

Hannover. Leipzig feiert ein besonderes Jubiläum: Vor 300 Jahren hat Johann Sebastian Bach (1685–1750) sein Amt als Thomaskantor in der Stadt angetreten. Bis zum 18. Juni wird das beim Bachfest gefeiert, das in diesem Jahr unter dem Motto „Bach for Future“ steht. Auf dem Programm steht unter anderem ein „Knabenchorgipfel“, bei dem vier Chöre Motetten von Bach und anderen Leipziger Thomaskantoren singen werden.

Am Sonnabend, 17. Juni, tritt der Knabenchor Hannover unter Leitung von Jörg Breiding in diesem Rahmen auf. Das Bachfest gehört zu den größten musikalischen Veranstaltungen der Stadt. Es wird seit 1904 in Leipzig ausgerichtet. Bei der Festivalausgabe im vergangenen Jahr haben nach Angaben der Veranstalter rund 64.000 Menschen aus 51 Ländern die Konzerte und die weiteren Veranstaltungen besucht.

