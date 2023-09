﻿Knabenchor begeistert mit Bach in der Markuskirche

Hannover. Manchmal überrascht uns Bach immer noch. Wenn eine geistliche Motette so richtig weltlich tanzbar daherkommt: „Freue dich, erlöste Schar“ ist einer der Höhepunkte im Vorkonzert „Köthener Herbst“, wie der kurzweilige Abend des Knabenchors Hannover in der sehr gut besuchten Markuskirche heißt. Vorkonzert deshalb, weil das Chor und das Barockorchester L’Arco einen Tag später in der Bachstadt das eigentliche Konzert abliefern. Zu den Bachtagen nach Köthen reisen Bachliebhaber aus der ganzen Welt an und dürften von diesem erlesenen Programm begeistert sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eröffnet wird der Abend mit dem Paradestück „Singet dem Herrn ein neues Lied“, eine Motette, die schon Mozart in Hochstimmung versetzte, als er sie in Leipzig hörte. Auch in Sachen Chorleistung – so etwas wie den damaligen Thomanerchor würde man in Wien nicht haben, befand der Komponist damals.

Knabenchor braucht Konkurrenz nicht zu fürchten

Und Hannovers Knabenchor zeigt an diesem Abend, dass auch er keine Konkurrenz zu fürchten hat. Klangvoll, ausgewogen, Dirigent Jörg Breiding setzt auf fließende Tempi, die auch vom Barockorchester L’Arco mit großer Spielfreude umgesetzt werden. Alles klingt schön, rund und in seiner Fülle vergleichsweise weich – hier kommt die besondere Akustik der Markuskirche zum Tragen, die so viel weiträumiger klingt, als der eigentliche Bau vermuten lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unprotestantische Sinnlichkeit: Der Knabenchor Hannover und das Barockorchester L’Arco unter Leitung von Jörg Breiding in der Markuskirche. © Quelle: Katrin Kutter

Die „Freude“-Motette ist tatsächlich über weite Strecken zum Tanzen, hat eine liedhafte Melodik und bekommt beim Einsatz von Altistin Julia Böhme eine unprotestantische Sinnlichkeit. Und da nimmt man dann der zweiten Bass-Arie (Sönke Tams Freier) den gesungenen Inhalt so gar nicht ab: „Ich will nun hassen.“ Das Orchester liefert hier schön ausbalanciert die instrumentalen Passagen mit der nötigen Virtuosität.

Lesen Sie auch

Danach wird es ein wenig düsterer mit einer Trauermotette. Der titelgebende erste Eröffnungstext „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“ wird durch die Kraft und Herrlichkeit des Chores nachhaltig unterstrichen. Die ebenso selten gespielte wie handliche Messe in C-Dur schließlich ist ziemlich schnell zu Ende, das ergriffene Publikum wartet anscheinend noch auf Weiteres – erst als der Dirigent mit beiden Händen das „Cut“-Zeichen macht, setzt ein umso nachhaltigerer, langer Applaus ein (auch für Sopranistin Anja Köche, Tenor Florian Sievers) und dazu reichlich Extra-Jubel für den jungen Chor. Das gibt Mut für Köthen.

HAZ