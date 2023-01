﻿Die Zukunftsfrage: Knabenchor braucht dringend Geld für neues Domizil

Hannover. Der Knabenchor Hannover hat einen neuen Vorsitzenden. Karl-Heinz Vehling übernimmt das Ehrenamt bei dem als Verein organisierten Ensemble von Burkhard Guntau, der zum Ende des vergangenen Jahres nach 13 Jahren an der Spitze aus Altersgründen ausgeschieden war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter Guntaus Ägide fiel im vergangenen Herbst noch die Entscheidung, die Räume der Heilig-Geist-Kirche in Vahrenwald als neues Chorheim zu beziehen. Das derzeitige Domizil in der Meterstraße muss der Chor bis Ende des kommenden Jahres räumen, weil das Gebäude abgerissen wird und die Stadt auf dem Gelände andere Neubauten plant.

Neues Domizil: Die Heilig-Geist-Kirche in Vahrenwald soll bald den Knabenchor beheimaten. © Quelle: Nancy Heusel

Keine Rücklagen

Damit das angedachte neue Chorheim kein Luftschloss bleibt, muss der 63-jährige Wirtschaftsanwalt Vehling nun mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Vereinsvorstand dafür sorgen, dass der Knabenchor die Gebäude tatsächlich auch kaufen und zumindest teilweise sanieren kann. Außerdem müssen die Kosten für den laufenden Betrieb in der neuen Unterkunft gesichert werden: Schon jetzt ist klar, dass die deutlich höher ausfallen werden, als das derzeit der Fall ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf eigene Rücklagen kann der Knabenchor weder kurz- noch langfristig zurückgreifen. Die Einnahmen aus Konzerten und die Förderung – vor allem von der Stadt – reichen gerade aus, um den aktuellen Betrieb zu sichern. Gelänge es also nicht, das nötige zusätzliche Geld zu beschaffen, wäre der Knabenchor in seiner Existenz bedroht. Ohne angemessene Räumlichkeiten ist eine Ausbildung der jungen Sänger nicht länger möglich.

Glanz für Hannover

Der neue Vorsitzende hält dieses Szenario allerdings für unwahrscheinlich. „Wenn sich der Knabenchor hier nicht durchsetzen kann – was soll sich dann durchsetzen?“, fragt er. Die besondere Qualität des Ensembles strahle schließlich in die ganze Stadt aus und verleihe dem Kulturstandort Hannover dringend benötigten Glanz.

Musikalisches Aushängeschild: Der Knabenchor beim Konzert in Herrenhausen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Vehling, der zeitweise auch Geschäftsführer von Hannover 96 war, glaubt, dass dieser Wert des Knabenchores hier aber noch mehr Wertschätzung erfahren könnte. „Ich habe im Rheinland und in Berlin gelebt: Ich weiß, was möglich ist“, sagt er mit Blick auf einen selbstbewussteren und großzügigeren Umgang mit kulturellen Leuchttürmen. Er hofft deshalb nicht nur auf einen Erhalt des Status quo beim Knabenchor, sondern sogar auf neue Blüte. Die neuen, größeren Räume in der neuen Umgebung böten gute Chance dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das sieht auch Chorleiter Jörg Breiding so. „Es ist für uns eine große Freude, dass der Ort gefunden ist, nach dem wir seit zehn Jahren gesucht haben“, sagt er. „Die Entfaltungsmöglichkeiten in der Heilig-Geist-Kirche sind sehr groß.“ Breiding ist daher zuversichtlich, den 75. Geburtstag des Chores 2025 groß im neuen Heim feiern zu können.

Bis dahin stehen für den Chorleiter und seine Sänger noch zahlreiche musikalische Herausforderungen an: In diesem Sommer ist der Chor mit anderen wichtigen Knabenchören beim Bachfest Leipzig zu Gast, in Hannover tritt er beim Deutschen Chorwettbewerb an, der im Juni in der Stadt ausgetragen wird. Als Nächstes stehen die traditionellen Händel-Konzerte am 11. und 12. Februar in Herrenhausen auf dem Programm. Diese Auftritte markieren auch den Beginn einer Spendenkampagne, die helfen soll, die Zukunft der Chores zu sichern.