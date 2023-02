﻿Knorkator-Show im Capitol mit Start-Problemen

Hannover. Aller Anfang ist schwer, besonders, wenn ein Neustart ansteht. Während drei Jahren Pandemie und deren Auswirkungen mussten auch Knorkator ihre Füße stillhalten, nun soll es wieder losgehen, tut es aber nicht: Denn bei den Berlinern gibt es technische Probleme, ihre Show kann nicht starten. Sänger Stumpen, bürgerlich Gero Ivers und 58 Jahre alt, trägt derweil versaute Gedichte vor: „Es fickten Mike und Eva, heraus kam ein Maikäfer“.

Er führt eine Krücke mit sich, der Fuß des hyperaktiven Frontmanns steckt in einem Verband. Nur unseretwegen habe er sich auf die Bühne geschleppt, gibt er an. Gitarrist Buzz Dee (Sebastian Baur) spielt und singt ebenfalls zur Überbrückung „Lady Madonna“ von den Beatles. Aus der Not eine Tugend zu machen, die drohende Stille mit Nonsens-Texten zu füllen und das Publikum zu beschäftigen und abzulenken, heißt jetzt die Aufgabe.

Geschmacklosigkeiten in Metal-Klänge verpackt

Dann endlich und nach einer guten Viertelstunde Warten, geht es los. Mit „Sieg der Vernunft“ wird die Hannover-Show angepfiffen. „Die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war“ schreit Stumpen im zweiten Lied und hält ein Plakat in die Höhe, auf dem ein Kothaufen zu sehen ist. „Scheiße“ ist selbstredend ein Songzitat und spiegelt die Marschrichtung des Abends wider: Geschmacklosigkeiten, Rüdes und Derbes, verpackt in Metal-Klänge und Art-Musik.

„Deutschlands meiste Band der Welt“ steht auf dem Backdrop der 1994 gegründeten Gruppe, bei ihnen gibt es stets viel Interpretationsbedarf. Knorkator spielen Musik der Gattung Neue Deutsche Härte mit Dada- und Satire-Texten. Entsprechend sieht es im Capitol aus – viele Metalfans in schwarzen Band-Shirts schieben sich durch den Club. Der brummt, die 1600 Fans sind begeistert, schütteln ihre Köpfe zu den Halftime-Songs der Knorken, manchmal nicht unähnlich derer Rammsteins.

Eine Show mit Mut zur Hässlichkeit

Stumpen und Co. haben den Mut zur Hässlichkeit, sind kahlrasiert oder tragen einen Piratenzopf. Stumpen hat sich schnell halbnackt ausgezogen, so dass seine großflächigen Tattoos sichtbar werden und Keyboarder Alf Ator, der auch die meisten Songs für die Band komponiert, hat sich in eine purpurne Dracula-Toga gehüllt.

Stumpens Tochter Agnetha begleitet Knorkator auf der Bühne, singt feinsinnige Harmonien, bei „Ding inne Fresse“ bekommt sie ihr Solo. Stumpen tanzt dazu wie ein Teufel, lässt sich per Feuerwerk seinen Rücken sandstrahlen und schmettert seinen Falsettgesang über die Köpfe der Menge hinweg. „Rette sich wer kann“, schreit der Frontmann, Alf zerschlägt sein Keyboard. Das ist eine verrückte Show, die professionell betrieben wird,

„Wir werden alle sterben“ singen Band und Fans glücklich. Knorkators letzter Song ist kultig: „Zähneputzen, Pullern, ab in’s Bett!“ erzeugt zufriedene und lachende Gesichter. Und Knorkators neueste Idee, crowdsurfende Fans in die Luft werfen zu lassen, könnte der letzte Schrei bei den kommenden Festivals werden.