﻿Wir wären so gerne lässig: Teresa Präauer im Literaturhaus

Teure Küche, Crémant im Glas und die Quiche Lorraine im Backofen: Teresa Präauer erzählt in ihrem Roman „Kochen im falschen Jahrhundert“ von einem Abendessen. Und vom Leben, das nicht so elegant und lässig ist, wie es sein soll

Hannover. So ist das also. So sind wir also. Wir sitzen an dem dänischen Tisch, prosten einander mit Crémant zu und warten auf die Quiche Lorraine, die noch im Backofen ist. Wir reden. Wir wollen gut aussehen. Wir wollen unterhaltsam sein. Angenehm, großzügig, lässig.