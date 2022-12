﻿Hannovers Stadtteilkultur in Krisenzeiten: Gute Nachrichten, bitte!

Hannover. Die Zeiten sind hart. Die Kultur bekommt das nicht erst jetzt zu spüren. Das erhoffte schwungvolle Raus aus der Pandemie wurde durch Energiekrise und Sparzwänge jäh gebremst. Die „Erste Allgemeine Verunsicherung“ kam aus Österreich, diese hier legt sich wie Mehltau über die Kulturszene.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sparzwänge mit Folgen

Die Stadtteilkulturzentren segeln gewöhnlich unter dem Radar des engeren Kulturbegriffs, dabei leisten sie Enormes, gerade in diesen Zeiten, wo sozialer Zusammenhalt und Gemeinsamkeit in den Blickpunkt rücken. Es wäre ein wichtiges Zeichen aus der Kommunalpolitik, diese Einrichtungen jetzt zu stützen – was Sparzwänge der Verwaltung in diesem Bereich anrichten könnten, kann derzeit noch niemand sagen. Die Menschen vor Ort tun, was sie können, und freuen sich über jede gute Nachricht. Sie sollten das auch weiterhin tun dürfen.