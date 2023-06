﻿Rückzug der Intendantin: Droht eine bleierne Zeit an der Staatsoper?

Hannover. Als Schauspielintendantin Sonja Anders vor einem halben Jahr angekündigt hat, sie werde ihren gerade erst verlängerten Vertrag vorzeitig auflösen, gab es keine weiteren Fragen: Sie tritt 2025 eine noch prestigeträchtigere Stelle am Thalia Theater in Hamburg an. Bei Laura Berman liegt der Fall nun ganz anders: Es ist nicht bekannt, was die „neuen Aufgaben“ sein könnten, die sie in einer dürren Pressemeldung als Begründung für ihren Rückzug angab. Und für Nachfragen steht die Opernintendantin derzeit nicht zur Verfügung.

All das kann eigentlich nur argwöhnisch machen: Irgendetwas muss wohl gründlich schief gelaufen sein an der Staatsoper.

Angeschlagene Intendantin auf Abruf

Von außen betrachtet hat Berman in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet: Das musikalische Niveau am Haus ist so hoch wie lange nicht, die neuen Produktionen haben ein erfreulich weites stilistisches Spektrum und sind fast immer von hoher Qualität. Selbst die Bemühungen um ein neues, etwas diverseres Publikum tragen erste Früchte.

Noch optimistisch: Laura Berman auf dem Bild für die Programmbroschüre der kommenden Saison an der Staatsoper. © Quelle: Dan Hannen

Doch was nützt das jetzt? Die seltsamen Umstände des Rückzugs, der selbst einige von Bermans engsten Kolleginnen und Kollegen überrascht hat, werfen Fragen auf. Wie steht es dort wirklich um die Betriebskultur? Ist der Druck für manche Mitarbeitende vielleicht so hoch, dass man sich gar nicht wundern muss, wenn es irgendwann Ausraster gibt, wie beim ehemaligen Ballettdirektor Marco Goecke? Und wie kann eine offenbar angeschlagene Intendantin auf Abruf jetzt noch zwei lange Jahre Aushängeschild des Hauses sein?

Kaum etwas ist schädlicher als interne Verwerfungen, die die eigentliche Arbeit überstrahlen. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen kann es fatal sein, wenn die Kunst nicht für sich selbst spricht. Ein Opernhaus sollte mit glänzenden Aufführungen von sich reden machen, nicht mit Personalfragen. Umso wichtiger ist es, jetzt schnell klare Antworten auf die vielen offenen Fragen zu finden – und eine überzeugende Nachfolgelösung. Gelingt das nicht, droht an der Staatsoper eine bleierne Zeit.

