﻿Die Rückkehr der moralischen Anstalt: Warum der Alltag auch ins Theater gehört

Restaurant am Leineufer

Lust auf eine Flasche Château Margaux für 800 Euro? Steht auf der Weinkarte der beiden Altstadt-Lokale von Feyzi Ekinci und Cemal Can am Hohen Ufer in Hannover. Wir waren zu Besuch in Norddeutschlands größtem Weinkeller.