﻿Gedichte von Bert Brecht, Songs von Lou Reed: Konstantin Wecker im Theater am Aegi

Hannover. Dass er überhaupt so lange und in diesem Alter noch auf einer Bühne stehen würde, nach seinem ausschweifenden Leben und den ganzen Verirrungen, hätte Konstantin Wecker nicht gedacht. Der Münchner Musiker, Schauspieler und Autor gibt sich ganz ehrlich und offen zur Begrüßung. Er sagt, er habe viel zu feiern: eine Jubiläumstour und seinen 75. Geburtstag.

Mit seiner markanten Brille, den kurzen weißen Haaren und dem dunkelgrauen Anzug wirkt er ganz schön (alters)weise. Bedächtig bewegt sich Wecker über die Bühne. Er ist im Pensionsalter, doch seine Gesangsstimme ist immer noch stark, das rollende R bei seinem Eröffnungstitel „Ich singe, weil ich ein Lied hab’“, ist Folklore und auch ein Relikt aus einer guten, alten Zeit.

Kammermusikalische Besetzung: Konstantin Wecker setzt auch auf die leisen Töne. © Quelle: Christian Behrens

Fünf Jahrzehnte Musikgeschichte

Seine Jünger und Fans im mit 1000 Besuchern nicht ganz gefüllten Theater am Aegi freuen sich: Fünf Jahrzehnte Musikgeschichte auf der Bühne, der Abend wird zu einer Rückblende. Die kleine treue Band begleitet Weckers konzertantes Liedgut mit Cello und Saxofon, zwischen den Liedern erzählt der Sänger Biografisches aus seinen Anfangstagen. Er erinnert sich an den Marxismus-Optimismus damaliger Studenten und Studentinnen, der sehr fundamentalistisch und sehr nötigend war. Das Lied „Der alte Kaiser“ stammt aus dieser Zeit. Viele Gäste nicken zustimmend.

Wecker erzählt, wie eine Begegnung mit Carl Orff für ihn zu seiner Offenbarung wurde. Der Komponist habe ihn musikalisch besonders geprägt, sagt er. Mit dem Wissen um diesen Bezug hört man Weckers Arrangements ein bisschen anders: Perkussiv und intensiv schimmert Orff durch Weckers Werk, wie beim anklagenden „Immer noch werden Hexen verbrannt“.

„Es lebe die Zerbrechlichkeit“

Sein lyrischer Mentor wiederum war Hanns Dieter Hüsch, an dessen Haltung und Habitus orientiert sich der bekennende Pazifist. „Es lebe die Zerbrechlichkeit“, lobt er die Vulnerablen in einem Gedicht, und vielleicht ist damit auch seine einstige heftige Kokainsucht gemeint, die er ebenso herausstreicht wie die Liebe, beides existenzielle Wegbegleiter für ihn.

Er rezitiert Gedichte und begleitet sie auf seinem großen Flügel, sein Quartett trägt ihn dabei in jedem Moment. So wie beim Klassiker „Sage nein!“, eine noch immer gültige Gebrauchsanweisung, wie man etwa mit Antisemitismus umgehen müsse. „Vom Schwimmen in Seen und Flüssen“ von Bertolt Brecht, durfte er mit Erlaubnis der Erben bearbeiten. Das Lied rutscht in eine Lou-Reed-Session hinüber, „Walk on the Wild Side“ passt gut in sein Repertoire.

Kurzweilige Unterhaltung

Wecker träumt von einer „Revolution der Zärtlichkeit“, dem Pazifismus ordnet er alles unter. Und nach über zweieinhalb Stunden kurzweiliger Unterhaltung endet der Abend mit Walter Benjamins Aphorismus „Der Traum wartet heimlich auf das Erwachen“ – und „Imagine“ von John Lennon, das er ins Deutsche übertragen hat.

Die Besucher bedanken sich mit stehenden Ovationen, und wie zur Belohnung unternimmt Wecker einen Gang ins Publikum. Und freut sich dabei sichtbar.

Von Kai Schiering