Das Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter hat Stars wie Igor Levit und Joanna Mallwitz hervorgebracht. Jetzt hat sich die jüngste Generation beim Konzert in der Markuskirche gezeigt.

Hannover. Etablierte Klassikstars hört man gern. Nicht minder interessant ist aber, was der Nachwuchs so treibt, das konnte man wunderbar bei einem Konzert mit Studierenden am Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter (IFF) der Musikhochschule erleben. In der Markuskirche sorgten rund 270 Besucher, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, für gut gefüllte Sitzreihen.