﻿Eisbrecher rocken für 3500 Fans in der Swiss Life Hall

Hannover. 3500 Fans sind zu Eisbrecher in die Swiss Life Hall gekommen: „Volle Kraft voraus“ ist der Opener und ein musikalisches Versprechen für den Abend. Aber erst einmal steht eine lange Rede von Alexander „Alexx“ Wesselsky an: Streaming, nein, danke, lautet die Kurzform.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Alexx, der Frontmann, ist ein Plauderer und war damals „Der Checker“ in Sachen Autos im TV. Seinen Mussolini-Look hat er abgelegt und durch eine Jeans und eine Jacke mit goldenen Knöpfen ersetzt. Er ist also zurück auf den Boden gekommen, modisch gesehen. „Mann, Frau, dazwischen – ist doch egal, Hauptsache, das nervt nicht!“. Alexx irrt jetzt ein wenig durch seine Ansagen, gibt an mit „Jedem das Seine, und mir alles!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nebel und lockeres Gelaber

Um Vergleiche des Testosteron-Quintetts zu den Songs von Sisters of Mercy und Rammstein kommt man nicht herum. Der Klang ist gut, groß und mächtig, die Texte, obwohl auf Deutsch, leider nicht immer zu verstehen. Mystisch sind die Eisbrecher nicht. Dafür gibts zu viel lockeres Gelaber („Meine Damen und Herren“), und zu wenig Nebel.

Aber sie nehmen sich selbst nicht ganz so ernst. Ihre Version des Trio-Songs „Anna – Lassmichrein lassmichraus“, bestätigt das. Keine Neue Deutsche Welle, sondern Neue Deutsche Härte. Die dunkle Halle wird in kaltes, blaues Licht getaucht, blutet dann wieder tiefrot.

Hoch die Hände, Wochenende: Eisbrecher sind schön hart in der Swiss Life Hall. © Quelle: Katrin Kutter

In Anorak und mit Fellmütze

Alexx ist ein großer Kerl, 54 Jahre alt, der viel flucht. Doch die Erleichterung darüber spürt man ihm an. Zum Song „Eiszeit“ rieselt jetzt Kunstschnee von der Hallendecke, stilecht in Anorak und Fellmütze rockt der Fünfer aus Bayern zum Licht der Feuerzeuge aus dem Publikum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tränen lügen nicht“ von Michael Holm ist wohl wieder ironisch gemeint, als Akustikversion, unplugged am Bühnenrand. Die tiefer gestimmten Gitarren drücken Wuchtwellen von der Bühne, bei „Amok“ überrascht eine Trommeleinlage der Band auf Ölfässern. 2003 wurde Eisbrecher von den Mitgliedern der Band Megaherz, Alexander Wesselsky und Jochen Seibert, gegründet und spielen „deutschsprachige Rockmusik mit Elektro-Elementen“, so die Eigenbeschreibung.

Die Stimmung in der Halle ist prächtig, die Fans sind mittleren Alters, beide Geschlechter sind gerecht vertreten. Nach gut 90 Minuten geht es in die Zugaben und für Alexx folgt der Gang in die Menge. Abklatschen und abrocken, das Eis ist gebrochen.

HAZ