﻿Kool Savas holt Moe Mitchell auf Capitol-Bühne: Hannoverscher Sänger wird von Fans gefeiert

Sonnabendabend spielte Deutschlands King of Rap Kool Savas in Hannovers Capitol – und holte seinen einstigen Sänger und Hannoveraner Moe Mitchell auf die Bühne. Eine Reunion, die die Fans in Euphorie versetzte.

Hannover. „Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer noch nicht weiß, was da passiert ist am Samstag!?“, schreibt Sänger Moe Mitchell (39) bei Instagram. Was Samstag passiert ist? Kool Savas (auch deutscher King of Rap genannt) spielte im Capitol. Mitten im Konzert kündigte er eine Überraschung an – und Moe Mitchell stürmte unter tosendem Applaus die Bühne.

Gemeinsam performten die beiden ihren Mega-Hit „Immer wenn ich rhyme“ aus dem Jahr 2010. Damals war Mitchell der Sänger von Rapper Savas, zehn Jahre lang waren die beiden zusammen unterwegs. Inzwischen geht Mitchell eigene Wege und lebt in Hannover, hat Solosongs veröffentlicht, arbeitet aktuell an neuer Musik und ist Papa der kleinen Penelope (1) geworden.

Am Sonnabend gabs eine Zeitreise. „Es fühlte sich echt so an wie damals“, erzählt uns Mitchell. „Savas und ich standen acht Jahre nicht mehr zusammen auf der Bühne. Bei der Probe schauten wir uns an und merkten: Es ist noch alles genauso wie damals. Die Choreo sitzt noch, wir sind nach wir vor perfekt synchron.“

Acht Jahre haben sich die beiden nicht mehr persönlich gesehen – aber der Kontakt ist nie abgebrochen. „Als meine Tochter geboren ist, habe ich von Savas’ Sohn Kinderwagen, Wärmelampe, Wickeltischunterlage und so weiter bekommen“, erzählt der Hannoveraner. „Jetzt brauchen wir die Babysachen nicht mehr und jetzt geht alles an die Haushälterin von Savas – es bleibt in der Familie.“

Moe Mitchell und Kool Savas: Wie Brüder

Für Mitchell ist Savas wie ein großer Bruder. „Wir haben durch die gemeinsamen zehn Jahre ein extrem dickes Band. Als wir auf der Bühne standen, habe ich erst realisiert, wie sehr ich ihn in den vergangenen Jahren vermisst habe.“

https://www.instagram.com/p/CpssEUDvsOe/

Der Tag nach dem gemeinsamen Auftritt sei für ihn eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen. Vor allem, als er Kommentare von Fans las. Einer schrieb: „Moe Mitchell war bester Backup von Kool Savas.“ Ein anderer „Danke, dass wir das nochmal erlebten durften, euch zusammen zu sehen.“ Mitchell musste die eine oder andere Träne verdrücken, gibt er zu. „Ich musste diesen Abend erst mal verarbeiten.“ Ein Auftritt, der nicht nur ihm in Erinnerung bleiben wird.