﻿Jazz im Säurebad: Die NDR Bigband spielt die Musik von Peter Herbolzheimer

Groovende Gesamtkunstwerke: Unter Jörg Achim Keller hat die NDR Bigband in der Reihe „Masters Of Jazz“ im kleinen Sendesaal des NDR Funkhauses das Werk Peter Herbolzheimers beleuchtet.

Hannover. Herbolzheimer. Der Name ist ein Zungenbrecher und besonders für englischsprachige Menschen nicht ganz einfach auszusprechen. Dennoch verbinden Jazz-Enthusiasten in aller Welt den Name Peter Herbolzheimer (neben Klaus Doldinger), am ehesten mit dem Begriff „Jazz made in Germany“.

Dieser „Herbolshaimah“ war es, der den Bigband-Jazz in ein elektronisches Säurebad tauchte, mit Rock und Funk vermählte und so ab den frühen Siebzigerjahren auch diejenigen für Jazz begeisterte, die diese Musik ansonsten nur mit Serenaden im Mondschein assoziierten. Herbolzheimer, geboren in Bukarest, kam 1951 nach Deutschland, studierte Posaune und schneiderte später Sängern wie Udo Lindenberg oder Manfred Krug coole Bläserarrangements auf deren Songs. Er begleitete mit seiner Musik Showmaster Alfred Biolek zur besten Sendezeit in der ARD. Kurzum: Ohne ihn wäre so etwas wie das Rundfunk Orchester Ehrenfeld in Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ nicht denkbar.

Im Funk-Haus: Die NDR Bigband. © Quelle: Villegas

Und noch etwas, was weit über seinen Tod im Jahre 2010 hinaus blüht: das von ihm 1987 erschaffene Bundesjazzorchester „BuJazzO“. In ihm erhalten aufstrebende Jazz-Musiker ihr Rüstzeug, das sie nun in anderen Bigbands zur Meisterschaft perfektionieren. Allen voran die NDR Bigband. Nicht wenige aus ihren Reihen machten ihre ersten Bigband-Schritte in Herbolzheimers „BuJazzO“. Insofern ist es etwas verwunderlich, dass die NDR Bigband um Leiter Jörg Achim Keller erst jetzt auf die Idee kommt, in der Reihe „Masters Of Jazz“ im kleinen Sendesaal des NDR Funkhauses das Werk Herbolzheimers zu beleuchten.

Weniger verwunderlich ist, warum der erste Set des Abends mit Songs wie „ The Healer“ oder „La Fiesta“ gespickt ist, die das Repertoire der Herbolzheimer Big Band in den letzten 20 Jahren prägte. Es sind die Arrangements, mit denen viele in der NDR Bigband groß geworden sind. Etwa der Trompeter Ingolf Burkhard, der sein erstes Solo bei Herbolzheimer in dem Smooth-Funk-Ohrwurm „Pacific Highway“ spielen durfte. Und es auch an diesem Abend mit packenden Chorussen tut.

Klassiker der Siebzigerjahre

Der zweite Set des Abends ist den Klassikern der Siebzigerjahre mit Herbolzheimers Paradeklangkörper „Rhythm Combination & Brass“ gewidmet. Groovende Gesamtkunstwerke wie „Sideways“, My Kind Of Sunshine“ oder „That Ol‘ Bus Smell“ , aufgeladen mir psychedelischem Soul und prickelndem Funk, wechseln sich mit charmant arrangierten Balladen und Bossa Nova ab. Schade nur: Die Herbolzheimer-Groove-Klassiker wie „Mr. Clean“, „Soul Condor“ oder „Feedback Brother“, die ihn in der Acid-Jazz-Szene der Neunzigerjahre weltberühmt machten, spielt die NDR Big Band nicht. Ein Frevel – der sich aber mit einem hoffentlich zweiten Teil dieses ansonsten prächtigen Herbolzheimer-Gedenkkonzertes wieder gut machen lässt.