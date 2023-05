﻿Promis aus Hannover feiern mit Grönemeyer

Hannover. Er kennt das ja mit dem Anpfiff aus dem Fußballstadion: Kurz bevor Herbert Grönemeyer (67) loslegte, huschte Dieter Hecking (58) in der ZAG-Arena mit seiner Ehefrau Kerstin die Treppen hoch, den bebrillten Blick konzentriert auf die Konzerttickets gerichtet. „Ich habe ihn in meiner Aachener Zeit sogar persönlich kennengelernt“, erinnerte sich der Cheftrainer und Sportvorstand des 1. FC Nürnberg an die Spielzeit 2004/05. „Ein ganz normaler, bodenständiger Mensch“, sagte Hecking und verriet noch schnell sein Lieblingslied: „Mensch“.

Einige Promis in Hannover dabei

Mit zwei seiner Lieblingsmenschen war Yorck-Oliver Bothe (54) beim Konzert – seinen beiden Söhnen Lennard (22) und Laurenz (14). „Ich höre Grönemeyer schon immer“, so der Tanzschulchef, „einfach megageil“. Das Trio zieht gerne mal zusammen los, „es gibt keine peinlichen Papamomente“, versichert der ältere Spross. „Sie haben versprochen, Bescheid zu sagen, wenn ich nicht mehr ankomme“, ergänzte der Vater. Musikalisch kamen sie auf ihre Kosten, der Sänger spielte „Bochum“ (Lieblingslied Bothe Senior) und „Zeit, dass sich was dreht“ (Lieblingslied Junior).

Vater-Sohn-Ausflug: (von links) Lennart , Yorck-Oliver und Laurenz Bothe kurz vor Konzertbeginn. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Edel-Caterer Arne Pohl (36) feierte mit zehn Gästen in seiner Loge, die er seit einem Jahr nutzt – und zwar ordentlich: Hans Zimmer, Fettes Brot, SPD, Pohl hatte viel Musik zuletzt. „Ich bin vor allem Freund der alten Grönemeyer-Stücke, habe nach dem Album ,Mensch’ pausiert.“

Der Gastgeber in der Mitte: Arne Pohl von „pohlposition“ mit seiner Mitarbeiterin, Eventmanagerin Tiffany Mucha, und Frederick Schäfer (links), dem Chef des „Rodizio Baumhaus“. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Die Hannover-Show nahm der 36-Jährige zum Anlass, in die neue Platte reinzuhören. Sein Urteil: „Toll! Es hat mich gleich abgeholt, es fühlte sich an die alten Sachen angeknüpft an.“

