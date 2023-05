﻿„Das ist los!“ Herbert Grönemeyer in der ZAG-Arena

Ermutigungen, Aufrichtungen, Krisenbalsam: Herbert Grönemeyer singt in der ZAG-Arena, was los ist. Er präsentiert sein neues Album „Das ist los!“ und bringt auch reichlich Jurassic-Rock mit „Männer“ und „Bochum“.

Hannover. Man kennt das gut. Manchmal legt sich dieser Tage der Tau auf einen, und dann wird man leise traurig. Und man glaubt dann einfach nicht mehr, dass alles so schön ist, wie es ist. Herbert Grönemeyer singt sein Lied „Tau“ solo am Piano, das zu Konzertbeginn aus dem Boden einer Inselbühne fährt. Ein Prolog, eine musikalische Romanze mit dem Moll des Lebens. Auf den Seufzer folgt am Liedende der Silberstreif: „An unsrer Wolke lehnt ne Leiter.“ Das nächste Stück heißt „Das ist los“. Und, ja, es ist sogleich mächtig was los in der ausverkauften ZAG-Arena.