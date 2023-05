﻿Mit dieser Musik kehrt Helmut Lotti in Hannover ein

Internationaler Tag der Pressefreiheit am 3. Mai

Erinnerung an eine Kriegsreporterin: In Höxter eröffnet das „Forum Anja Niedringhaus“

Bilder vom Krieg, Reden über Zeugenschaft und Blut am Sucher der Kamera: In Höxter wurde jetzt das „Forum Anja Niedringhaus“ eröffnet. Es erinnert an die Kriegsreporterin, die 2014 in Afghanistan erschossen wurde.