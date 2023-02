Auf der Grenze: Jazztrompeter Nils Wülker bei der Radiophilharmonie

Hannover. Eines Abends, so erzählt es Nils Wülker bei seinem Auftritt mit der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal, habe er ein paar Töne in die Wiederholungsschleife der Loopbox geschickt, andere spielerisch darübergelegt, die Noten gespiegelt, gedehnt und immer weitergeschichtet. Am Ende sei zufällig etwas herausgekommen, was er eigentlich gar nicht gesucht hatte: Die richtige „Textur“ für ein neues Stück.

Nur leider wusste er da schon nicht mehr, wie genau er die hergestellt hatte. Immerhin hatte er das Ergebnis aufgenommen. Von dort musste er nun mühsam die einzelnen Schritte zurückverfolgen, die ihn dorthin geführt hatten: „Retrace Your Steps“ hat das Stück genannt, als das endlich gelungen war.

Zwischen Jazz und Neuer Musik

Die Anekdote erzählt auch etwas über Wülkers Musik. Der 45-Jährige ist längst mehr als nur ein Jazztrompeter: Er spielt fast ausschließlich eigene Musik, die nicht nur durch die weite Melodik und die entspannte, aber unerbittlich präzise Rhythmik seines Trompetenspiels unverwechselbar ist. Genauso wichtig ist beim ihm der Hintergrund, vor dem sich diese Solostimme erhebt. Statt einfacher Akkorde und glatter Klangflächen gibt es bei Wülker ein dichtes Geflecht aus Harmonie und Rhythmus, das seinen scheinbar stets entspannten Stücken unterschwellig etwas sehr Aufregendes verleiht.

Das, was Wülker selbst „Textur“ nennt, macht seine Stücke auch besonders anschlussfähig für ein großes Sinfonieorchester: Die Grenzen zwischen Jazz und Neuer Musik sind weitgehend verschwunden. Darum war zuletzt nicht mehr der Jazz-Club auf dem Lindener Berg seine Anlaufstelle in Hannover, sondern das Funkhaus am Maschsee. Im Herbst 2020 war er hier zuletzt für zwei Konzerte zu Gast: Das erste ging noch mit den damals geltenden rigiden Abstandsregeln im Publikum über die Bühne. Das zweite konnte wegen des neu verhängten Lockdowns nur noch aus dem leeren Saal gestreamt werden.

Volles Funkhaus, leeres Theater am Aegi

Jetzt spielt Wülker an zwei Abenden vor ausverkauften Haus und präsentiert dabei auch Stücke seines Albums „Continuum“, das er nach seinem hannoverschen Corona-Konzert mit einem Orchester aufgenommen hat – allerdings nicht mit der NDR Radiophilharmonie, die eigentlich auf solche Projekte spezialisiert ist, sondern mit dem Münchener Rundfunkorchester. Übel nimmt ihm das im Funkhaus jetzt offenkundig niemand: Unter Leitung des Dirigenten Christian Schumann spielt das Orchester gewohnt engagiert, und das Publikum ist am Ende so begeistert, dass es fast geschlossen im Stehen applaudiert.

Anfang des Monats war allerdings noch zu erleben, dass Wülkers fein ausgearbeitete und unaufgeregt sinnliche Musik noch längst kein Selbstläufer ist: Ein geplantes Konzert im Theater am Aegi wurde wegen der geringen Nachfrage nach Tickets abgesagt.