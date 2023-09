﻿Rockmonument: Colosseum im Kulturzentrum Pavillon

Hannover. Die älteren Herren lassen es noch immer krachen: Rhythm-and-Blues-Sänger Chris Farlowe (fast 83), David „Clem“ Clempson (Gitarre, Gesang; 74) und Mark Clarke (Bass, Gesang; 73) von der legendären britischen Fusionband Colosseum. Die 1968 gegründete Formation, gibt es – allerdings mit langen Unterbrechungen, zwei Auflösungen 1971 und 2015 und zwei Reunions 1994 und 2020 – seit nunmehr 55 Jahren. Am Dienstagabend gastierten die drei Originalmitglieder im Großen Saal des Kulturzentrums Pavillon vor 350 Fans, die die Veteranen des Jazzrocks begeistert feierten. Zurecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Colosseum spielen eine spannungsvolle Mischung aus Rock, Blues, Rhythm and Blues und Jazz. Ihr 1971er-Vinyl-Doppelalbum „Colosseum live“ gilt als ein Juwel der Rockgeschichte. Bei ihrem pausenlosen, zweistündigen Konzert ziehen die Urgesteine alle Register ihres Könnens, sehr zur Freude des Publikums. Die 60plus-Fraktion ist stark vertreten.

Soli und Klangkaskaden

Im Gepäck haben die Briten auch ihr aktuelles 2022er-Album „Restoration“, das sie mit ihren Bandfreunden Nick Steed (Orgel, Synthesizer), Kim Nishikawara (Saxofon) und Malcolm Mortimore (Schlagzeug) eingespielt haben, die mit auf der Bühne stehen. Das virtuose Sextett legt mit dem neuen Song „First in Line“ stark und packend los. Farlowe singt kraftvoll, mit viel Blues und Soul. Seine Stimme kommt auch prima zum Tragen beim ebenfalls neuen Stück „Story of the Blues“ über die Jazzgrößen Chet Baker und Charlie Parker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er kann es noch: Colosseum-Sänger Chris Farlowe. © Quelle: Tobias Wölki

„Alles in Ordnung hier!“, sagt die Sänger-Legende verschmitzt, das Publikum stimmt schmunzelnd zu. Die bestens eingespielte Band zeichnet sich durch eine enorme Dynamik aus, mit wuchtig rockigen Klängen ebenso wie mit filigranen Jazzsounds. Tolle Gitarren-, Orgel-, Saxofon- und Basssoli münden oft in atmosphärische Klangkaskaden. Immer wieder gibt es mitreißende Steigerungen, Tempowechsel, ausgeklügelte Breaks.

Lesen Sie auch

Ein Höhepunkt ist die fast 17-minütige „Valentyne Suite“ von 1969, ein Bandklassiker und ein Meisterwerk der Klangvielfalt. Auch ihr Klassiker „Lost Angeles“ von 1971 fehlt nicht. Berührend: Clempson erinnert an die verstorbenen Bandfreunde, an Schlagzeuger-Legende Jon Hiseman († 2018) und seine Frau, die Saxofonistin Barbara Thompson († 2022). Als Zugabe spielen Colosseum noch das fulminante „Theme for an imaginary Western“. Am Ende gibt es stehende Ovationen.

HAZ