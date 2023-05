﻿Subway to Sally im Pavillon: „Himmelfahrt“ mit Heavy Metal

Konzert

Geigenklänge und harter Rock: Subway to Sally begeistern im Pavillon.

„Himmelfahrt“ am Himmelfahrtstag: Subway to Sally bringen im Pavillon ihr neues Album auf die Bühne – mit lateinischen Chorälen in Kutten und seelenwärmenden Songs.

David Kirchner WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket