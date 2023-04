﻿Klosterfräulein und Soldatenbraut: Mädchenchor singt mit Gastchor aus Bremen

Klimaschutz

Wo könnten in Garbsen Solarparks entstehen? Die Stadtwerke planen ein Großkraftwerk auf 20 bis 40 Hektar an der Burgstraße. Die Stadtverwaltung hat bis jetzt drei Voranfragen abgelehnt. Warum das so ist und was die Stadtwerke planen, haben wir beim Bürgermeister und beim Unternehmen nachgefragt.