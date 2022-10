﻿Mit Wut und Energie: Die Nerven spielen im Bei Chez Heinz

Hannover. Die Europahymne zum Anfang vom Band: „Freude schöner Götterfunken ... Alle Menschen werden Brüder“, schöner Traum. Der Realitätsabgleich folgt im Béi Chéz Heinz sofort: „Europa“ von Die Nerven. „Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie“, singen sie. Der Tod ist ein Meister aus Brüssel, mit Massengräbern an den Grenzen.

Es gibt – abgesehen vielleicht von Fehlfarbens „?0??“ – kaum ein relevanteres Werk in diesem deutschen Herbst als das fünfte Album der drei Stuttgarter (es heißt schlicht „Die Nerven“, wie die Band). Sie spielen es beinahe komplett. Eine Generation zieht Bilanz, betrachtet die alten, fahl gewordenen Glücksversprechen und pfeffert sie den Älteren um die Ohren. Es sieht nicht gut aus: „Ich sterbe jeden Tag in Deutschland“, singen Julian Knoth und Max Rieger, die beiden Frontmänner. Das Ausbleiben der Revolution frisst ihre Kinder.

Kevin Kuhn am Schlagzeug leistet Schwerstarbeit. Die Nerven vermengen virtuos krachige Genres wie Postpunk, Noise- und Indierock miteinander, fast so wie die hannoverschen Vorzeigefrickler The Hirsch Effekt, aber mit deutlich mehr Sehnsucht nach Eingängigkeit und Verständlichkeit. Sie haben ja auch Anliegen, ob sie nun den Markt („Alles reguliert sich selbst“) abwatschen oder Social-Media-Idiotien („Ein Influencer weint sich in den Schlaf“). Wuchtig ist das – und inspirierend.

Die Nerven spielen sich und ihr Publikum in Trance. Schon nach 20 Minuten breitet sich im mit 350 Menschen gut gefüllten Kellerclub der Geruch des ehrlich Ertanzten aus. Zum Schluss, nach eineinhalb Stunden Wutgewitter, wähnt man sich in einer Sauna. Und doch ist jeder einzelne Song ein Monument. „Halbe Drehung, ganze Wende, der Anfang vom Ende“, singen sie in „180 Grad“, und man bekommt wieder ein Gefühl dafür, dass Widerstand gegen die Umstände mal ein linkes Privileg war.

Von Stefan Gohlisch