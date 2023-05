﻿Hexengebräu: Monika Roscher spielt mit ihrer Bigband im Pavillon

Professionelle Computerspieler

Gamer-Haus in Hannover: So leben die E-Sport-Profis der Dr.-Buhmann-Schule in ihrer Nordstadt-WG

Von außen sieht es aus wie ein x-beliebiges Mietshaus, aber da steckt was Besonderes drin: Die E-Sport-Profis der Dr. Buhmann Schule haben uns in ihre Gaming-WG in der Nordstadt eingeladen, in der die jungen Computerspieler leben und zocken. Und sie räumen mit dem Klischee von Pizzakartonstapeln und Muff auf.