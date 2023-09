﻿Fünf Stunden Wagner: So ist der neue „Parsifal“ an der Staatsoper

Hannover. Eine Aufführung dieses Stückes ist vielleicht die aufregendste Expedition, die sich in einem Opernhaus unternehmen lässt: Richard Wagners „Parsifal“ kann mit seiner Aufführungsdauer von mehr als fünf Stunden eine Zumutung sein oder eine Offenbarung. Das geheimnisumwitterte „Bühnenweihfestspiel“ war mehr als 40 Jahre nicht in Hannover zu erleben. Jetzt hat die Staatsoper alle Kräfte gebündelt und eine überwältigende Produktion herausgebracht.

Was ist das Besondere der Aufführung?

Der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson, der am Schauspiel Hannover unter anderem „Die Edda“ inszeniert hat und im kommenden Jahr bei den Bayreuther Festspielen arbeiten wird, verengt „Parsifal“ nicht auf eine Interpretation mit vermeintlich klaren Botschaften. Anders als viele seiner Kollegen schlägt er keine Bresche durch das Stück mit einer eigenen Erzählung. Er legt eher den mythischen Urgrund der Oper frei. Indem er das religiöse und erotische Dekor ihrer tief im 19. Jahrhundert verwurzelten Handlung abräumt, schärft Arnarsson den Blick auf ihre eigentlichen Elemente.

Neuer Blick auf „Parsifal“: Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson vor der Staatsoper. © Quelle: Christian Behrens

Worum geht es?

„Parsifal“ erzählt von einer Gesellschaft – den Gralsrittern – deren Lebensweise unheilvoll erstarrt ist. Die Ritter wiederholen Rituale, die erkennbar in den Untergang führen. Sie wissen selbst darum und können darauf doch nicht anders reagieren als mit Lethargie: Sie hoffen auf einen Erlöser, der von außen kommend ihre Probleme lösen wird.

Was macht die Inszenierung damit?

Es ist naheliegend, diese Situation auf unsere von Klimawandel und anderen Krisen geprägte Gegenwart zu beziehen. Der Regisseur tut das auch – allerdings nur in seinen Erläuterungen im Programmheft. In seiner Inszenierung bewahrt er mit starken, symbolischen Bildern die Abstraktion, die nötig ist, um der Aufführung echte Wucht zu verleihen.

Was ist zu sehen?

Der erste Aufzug, der die Ritterschaft und ihren kranken Herrscher Amfortas vorstellt, spielt in Hannover in einer dystopischen Welt. Bühnenbildner Wolfgang Menardi lässt abgestorbene Bäume aus einem düster amorphen Untergrund ragen. Später sieht man, dass er aus toten Wisenten besteht, deren Hörner den Rittern als Rüstungshelme dienen. In der Mitte gibt es ein Becken, das vielleicht Überrest eines Kraftwerks ist. Das Wasser darin wirkt verseucht – trotzdem vollziehen die Ritter ihre rituelle Waschung damit.

Zurück ins Dunkel: Szene aus „Parsifal“ mit Shavleg Armasi (von links), Michael Kupfer-Radecky und Irene Roberts. © Quelle: Sandra Then

Dieses Bühnenbild ist von einem riesigen Leuchtrahmen eingefasst wie ein Gemälde. Davor gibt es einen schmalen Raum, aus dem Parsifal in die Szene treten kann. Der Titelheld ist der erhoffte Erlöser – der „reine Tor“ – und hier tatsächlich noch ein Kind, das den eigentlichen Sänger begleitet. Zur „Enthüllung des Grals“, dem wichtigsten Ritual der Ritterschaft, fährt im Hintergrund eine große Leuchtplatte hoch. Es wirkt, als öffne sich ein Fenster und brächte Licht in die abgeschlossene Gralswelt. Doch bald schließt es sich wieder und lässt alles nur dunkler zurück.

Im zweiten Aufzug blüht nicht das üppig verführerische Zauberreich von Klingsor, der selbst ein Ritter war und nun ihr Feind ist. Die schwüle Erotik ist hier auf das Wesentliche reduziert: auf nackte Frauen – die ausdrucksstarken Kostüme von Karen Briem machen es möglich. Ansonsten ist der Zaubergarten ein weitgehend leerer weißer Raum, vielleicht eine Vorstellung im Oberstübchen des unbedarften Parsifal.

Aufgeräumter Zaubergarten: Szene aus dem zweiten Aufzug von „Parsifal“ an der Staatsoper Hannover mit Michael Kupfer-Radecky (auf dem Podest) als Klingsor. © Quelle: Sandra The

Tatsächlich sieht es aus, als spiele das Ganze ein Stockwerk höher als der erste Teil. Klingsors Gegenwelt ist mit der Gralsburg untrennbar verbunden. Dazu passt, dass er vom selben Sänger gesungen wird, der auch Amfortas darstellt. Kundry, die mächtigste Verführerin im Zaubergarten, gehört dagegen nicht zu dieser Gesellschaft: Ihre Figur wird durch eine Statistin verdoppelt, die im Hintergrund vergebens abzuheben versucht wie ein Vogel im Käfig.

Der dritte Aufzug spielt eigentlich am selben Ort wie der erste. In der Staatsoper vollziehen Bühnenarbeiter auf offener Szene den Umbau: Das Szenenbild und die Realität der Bühne vermischen sich. Parsifal, der nach langer Irrfahrt wieder zur Gralsburg kommt, ist inzwischen ein alter Mann – wieder begleitet ein Statist den Sänger. Er beendet die rituelle Gralsenthüllung von Amfortas und geht dann eigene Wege: Im Schlussbild ist er mit Kundry vereint wie eine Familie. Die Ritterschaft ist nicht mehr zu sehen.

Erlösung dem Erlöser: Szene aus „Parsifal“ mit Marco Jentzsch und Irene Roberts. © Quelle: Sandra Then

Ist das die Erlösung, von der das Stück spricht? Die Inszenierung gibt darauf keine Antwort. Statt eine Lösung für die scheinbar ausweglose gesellschaftliche Situation der Ritter zu behaupten, schlägt sie vor, diese Lösung selbst zu suchen: Das Fenster, das sich vorher nur für einen Augenblick aufgetan hat, bleibt offen. Und der Leuchtrahmen um die Bühne strahlt so hell, dass er nun auch den Zuschauerraum einfasst.

Was ist zu hören?

Das Staatsorchester macht unter Leitung von Stephan Zilias deutlich, dass Wagners rauschhafte Musik in „Parsifal“ so konzentriert ist wie in keinem anderen seiner Werke: Es ist großartig, wie die Musikerinnen und Musiker sehr lange Spannungsbögen aufbauen, die in echten Höhepunkten kulminieren. Das Tempo gerät angesichts einer solchen Dramaturgie zur Nebensache: Der Dirigent geht es meist langsam an – langweilig ist die Musik aber nie. Beispielhaft präzise tönt nicht nur das Vorspiel zum ersten Aufzug. Es gibt aber auch unkonzentrierte Momente im Orchester.

Starke Klangdramaturgie: Stephan Zilias ist der Generalmusikdirektor der Staatsoper und dirigiert die „Parsifal“-Aufführungen. © Quelle: Christian Behrens

Wie wird gesungen?

Das Ensemble besteht aus sehr charakteristischen Stimmen. Bariton Michael Kupfer-Radecky ist als Amfortas und als dessen Gegenspieler Klingsor gefordert. Er setzt dabei nicht auf reinen Wohlklang, sondern schärft an und akzentuiert: ein starkes Doppelporträt. Irene Roberts verströmt als Kundry viel vokale Wärme und ist so nicht nur das störrische oder verführerische Weib. Shavleg Armasi bewältigt die umfangreiche Partie des Gurnemanz weitgehend souverän und verleiht der Figur auch als Darsteller klares Profil. Marco Jentzsch ist ein ungewöhnlicher Heldentenor: Sein Parsifal klingt klar und verständlich und leistet sich manchmal eine fast italienische Eleganz. Nur im letzten Aufzug erscheint seine Stimme gelegentlich als (noch) etwas zu leicht.

Die Stimmen der Solisten sind von der Tontechnik im Haus eine angenehme Spur angehoben. Die Technik sorgt auch für die Übertragung der Chöre, die eigentlich auf drei Ebenen übereinander aufgestellt sein sollen. Das klingt jetzt etwas künstlich. Ansonsten tragen gerade die Choristen mit ihrem starken Auftritt viel zum Erfolg dieser auch musikalisch faszinierenden Produktion bei.

Die nächsten Vorstellungen „Parsifal“ ist wieder am 3., 8. 15., 22. und 31. Oktober in der Staatsoper zu erleben. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, die Aufführung dauert mit zwei Pausen fünfeinhalb Stunden. In der Pausen gibt es in der Oper besondere Angebote wie eine Yoga-Einheit, Fotoausstellungen und eine erweitere Gastronomie. Karten gibt es an der Theaterkasse und kosten ohne Ermäßigung zwischen 21,50 und 60 Euro.

Wie reagiert das Publikum?

Bei der Premiere gibt es einen teilweise aufgeregten Mix aus Applaus und Buhrufen. Der Beifall überwiegt am Ende aber deutlich.

