﻿Künstlerin Kudlinski zeigt Kunst im Maritim Airport Hotel

Hannover. An diesen tollen Trip wird sie sich wohl ihren Lebtag lang erinnern: Ende der 1980er-Jahre war Claudia Kudlinksi (61) mit einer Gruppe Studierenden und Lehrkräften in Ägypten. „Wir hatten eine Kooperation mit dem Optikerverband Niedersachsen“, erinnert sich die Künstlerin, die damals an der Kunsthochschule Kassel studiert hat.

Mit Kommilitoninnen und Kommilitonen hatte die junge Frau Seiten für das Magazin des Verbands gestaltet, als Dankeschön gab es diese zweiwöchige Auslandsreise nach Kairo. Festgehalten hat die 61-Jährige das auf einem ihrer Bilder – „Train to Cairo“ heißt es und ist in seiner ganzen Pracht ab Donnerstag, 31. August, im Maritim Airport Hotel zu sehen. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. In dem Haus von Direktor Dirk Breuckmann (61) stellt Kudlinksi 24 ihrer Bilder aus, die zwischen 2015 und 2023 entstanden sind. Mit dabei natürlich auch „Train to Cairo“, auf dem sie mit den Uni-Leuten von damals in einem Zug zu sehen ist.

Freut sich über neue Kunst im Haus: Dirk Breuckmann zeigt im Maritim Airport Hotel ab dem 31. August die Kunst von Claudia Kudlinski. © Quelle: privat

Für das 1,60 mal 1,20 Meter große Bild ist es nicht das erste Mal, gezeigt zu werden. „Das ist unsere Zeit“, hörte sie einen jungen Menschen sagen, als er das Bild vor einiger Zeit bei einer Schau in der Uni Hannover betrachtet hat. „Nee, das ist meine Zeit“, entgegnete Kudlinksi daraufhin. „Aber es scheint, als hätten wir das gleiche Selbstverständnis von Jugend.“

Um in dieser Zeit zu bleiben: Schon als junges Mädchen hat sie sich zur Kunst hingezogen gefühlt, „der Unterricht in der Schule hat mir allerdings nicht so viel gegeben“, gesteht sie im Gespräch in ihrem Hainhölzer Atelier. „Das war mehr Kalligrafie und malen nach Zahlen. Mir fehlte das freiheitliche Denken.“ Und die Durchschlagskraft, sich bei ihrer Oma mit dem Berufswunsch Künstlerin durchzusetzen. Aber die betagte Frau, bei der sie teilweise aufgewachsen ist, hatte irgendwann Verständnis – „nachdem ich sechs Semester Deutsch und Englisch studiert und dann die Aufnahmeprüfung fürs Kunststudium gepackt habe. Sie hat gespürt, dass es das Richtige für mich ist“.

Claudia Kudlinski *11. Juli 1962 in Braunschweig. Als sie 3 Jahre alt ist, zieht sie mit ihren Eltern nach Hannover. Sie wächst in der Südstadt auf, besucht die Elsa-Brändström-Schule. 1982 macht sie Abi. Sie studiert Deutsch und Englisch in Hannover, dann auch Mediävistik in Göttingen („interessant, aber mega anstrengend“). Sie schreibt sich in Kassel für Kunst, Marketing und Fotografie ein, das Interdisziplinäre liegt ihr. Für den Job kehrt sie 1995 nach Hannover zurück, „ich war überrascht, wie genial es ist“. 2019 wird sie Lehrbeauftragte für Menschenbilder, das macht sie, bis die Corona-Pandemie ausbricht. Sie liebt ihren Mann Frank, Yoga, Reisen und Fußball, da besonders Borussia Dortmund.

Bis Kudlinksi ihre Kunst so wirklich für andere sichtbar gemacht hat, sollten noch Jahrzehnte ins Land gehen. Den Großteil ihres Berufslebens verbrachte sie als Designerin bei der Üstra, baute bei den Verkehrsbetrieben die interne Kommunikation auf. Nachdem sie die Stellenanzeige entdeckt hatte, zögerte sie aber zunächst: „Ich bin mal schwarzgefahren“, gibt sie eine Jugendsünde preis. Am Ende siegten Inhalte ihrer Tätigkeit. „Damals war es total neu, Mitarbeiter zu beteiligen und ein unzensiertes Kommunikationssystem zu haben“, sagt sie. Nach 24 Jahren, 2018, gab sie die Stelle auf, „ich wollte wieder mehr für mich machen. Ich spürte, dass es noch mehr gibt im Leben.“

Sie gesellte sich zu ihrem Mann Frank Kudlinski (59), der seit 1996 die Agentur „Wenn und Aber“ betreibt, hat dort mittlerweile ihr Atelier eingerichtet. Dort geht sie ihrer Leidenschaft nach und bemalt mit Acrylfarbe die Leinwände. Sich selbst bezeichnet sie als „Menschenmalerin“, ohne die geht es auf den Kunstwerken nicht. „Mich interessieren Menschen in Raum und Zeit, mich interessiert, was sie bewegt.“ Und so kamen Bilder wie etwa „Barcelona Overview“, „Cecconi’s/Soho House“ und „Trolls and Trophys“ zustande. Letzteres der Genannten hat den Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 zum Thema.

Künstlerin bringt gesellschaftliche Themen auf die Leinwand

Nicht das einzige politische und gesellschaftliche Thema, das sie umgetrieben hat. Da gibt es noch das Bild „Scream“, dass eine Frau zeigt, wie sie sich mit einer Schere die Haare abschneidet – als Zeichen des Protests gegen die Unterdrückung des Regimes im Iran. „Ich könnte das nicht“, gesteht Kudlinski. „Aber ich wollte es festhalten, weil es Solidarität braucht. Auch durch Malen kann ich das ja ausdrücken.“ Mittlerweile gibt es neben dem großen Bild eine Serie von kleinen, die sie im Maritim ebenfalls zeigt.

Solidarität mit den Frauen im Iran: Claudia Kudlinski hat mehrere Bilder gemalt, die den Protest gegen das Regime zum Ausdruck bringen. © Quelle: Nancy Heusel

Diese Bilder hat bei ihrer letzten Ausstellung schon für „Wow“-Momente gesorgt – bei Frauen wie Männern. „Männer haben mir gesagt, dass sie es super finden und gleichzeitig eingeräumt, dass diese Kraft der Bilder ihnen Angst macht.“ Während des Gesprächs wird sich die 61-Jährige erst so richtig bewusst darüber, dass sich Themen wie Gleichberechtigung und Beteiligung von Frauen eigentlich schon immer wie ein roter Faden durch ihr Wirken zieht.

Liebt es zu reisen: Hier ist Claudia Kudlinksi in New York unterwegs. © Quelle: privat

Mit „Destinations wow – What a ride“ geht Kudlinksi nun einen Schritt weiter in Richtung eigener Sichtbarkeit. Auf den Ausstellungsort ist sie mit Dirk Breuckmann, den sie im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung des Lions Clubs Langenhagen kennengelernt hat, gekommen: „Das Hotel ist ja auch so etwas wie ein Drehkreuz für Destinationen, Leute von überall gehen dort ein und aus.“ Und die Bilder von ihr zeigen Eindrücke und Erlebnisse, die sie auf der ganzen Welt gesammelt und fotografiert und schließlich auf Leinwand gebracht hat. Die farbenfrohen Ergebnisse können sich bis zum Donnerstag, 26. Oktober sehen lassen, am Donnerstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr sogar mit einem Talk!

