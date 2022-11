﻿Tagung zu „70 Jahre Tagesschau“ in Hannover: Ramón Kadel über Künstliche Intelligenz im Journalismus

Interview . Auf dem Kurt-Schwitters-Symposion der Hochschule Hannover, das sich dem Thema „70 Jahre Tagesschau“ widmet, sprechen Sie über die Frage, ob ein Roboter demnächst Jens Riewa ersetzen könnte. Kommen Sie persönlich vorbei oder schicken Sie einen Avatar?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da lauert schon das erste Missverständnis. Ein Avatar wäre ja nur die virtuelle Projektion von mir. Anders als Künstliche Intelligenz denkt der Avatar nicht selbstständig. Die Künstliche Intelligenz, mit der in China vor gut zwei Jahren eine Nachrichtensprecherin und ein Nachrichtensprecher entwickelt worden sind, kann schon mehr als ein Avatar.

Was ist eigentlich schlecht daran, wenn eine bildgewordene Künstliche Intelligenz die Nachrichten präsentiert?

Die Frage ist, wer die Künstliche Intelligenz in den Medien für welche Zwecke einsetzt. Die Nachrichtensprecher-KI in China wurde von der staatlichen chinesische Nachrichtenagentur Xinhua in Zusammenarbeit mit Sogou, dem chinesischen Google-Pendant, entwickelt. Künstliche Intelligenz in der Hand eines autoritären Regimes ist natürlich ein Problem. Echte Nachrichtensprecher können moralische Bedenken haben, und sich nicht vollständig zum Werkzeug des Systems machen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lässt sich KI tatsächlich immer von einem Regime kontrollieren? Oder besteht das Wesen und auch das Problem von KI nicht gerade darin, sich irgendwann nicht mehr kontrollieren zu lassen?

So weit sind wir bei der KI, die für journalistische Zwecke eingesetzt wird, noch längst nicht.

Wie weit sind wir denn?

Journalistische Inhalte, die standardisiert und automatisiert sind, lassen sich gut von KI erledigen: Wetterberichte, Sportberichte, Börsennews, Unfallmeldungen. Das lässt sich auch auf Bewegtbildcontent übertragen. KI wird in der nächsten Zeit keinen Kommentar abgeben und weder Glossen noch Reportagen schreiben.

Zur Person Ramón Kadel, Jahrgang 1989, ist Autor des Buches „RedakBot“ (Springer-Vieweg, 106 Seiten, 29,99 Euro) in dem er der Frage nachgeht, warum redaktionellen Bots die Zukunft gehört. Über das Thema „Künstliche Intelligenz“ spricht er beim „Kurt-Schwitters-Symposion“ des Fachbereichs Medien, Information und Design der Hochschule Hannover, das am 10. und 11. November im Großen Hörsaal der Hochschule Hannover (Expo-Plaza 2) stattfindet. „Vom Wohnzimmer zur App: Die Tagesschau und der deutsche Alltag – eine 70-jährige Beziehungsgeschichte“ ist das Thema des Symposions.

Was ist mit den Studierenden, vor denen Sie sprechen werden? Da werden ja einige angehende Journalistinnen und Journalisten dabei sein. Wird Ihnen die KI Arbeitsplätze wegnehmen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das kommt drauf an. Diejenigen, die Standardformate abarbeiten, sind eher gefährdet, ersetzt zu werden als diejenigen, die Stilformen pflegen, die Kreativität und Originalität erfordern.

Ihren Vortrag hat das Organisationsteam ganz ans Ende des Symposions gesetzt. Sie geben ja einen Ausblick auf das, was uns in Zukunft erwartet. Was glauben Sie: Wie wird die KI in zehn Jahren den Journalismus verändert haben?

Der Einsatz von KI dürfte günstiger werden, hier sehe ich Chancen für kleinere Medienhäuser. Durch KI werden auch sie in der Lage sein, Bewegtbildnachrichten in höherer Frequenz anzubieten. Für einen längeren Zeitraum kann man allerdings keine Prognosen abgeben, weil die Entwicklung auf diesem Feld sehr dynamisch ist.