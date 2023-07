Ausflüge im Sommer: Zehn Kulturangebote in Hannover und Norddeutschland

Hannover. Sommer und Kultur, das passt zusammen. Noch bis zum 30. Juli findet in Hannover für alle Kunstbegeisterten das Kleinkunstfestival „Kleines Fest im Großen Garten“ statt. Zudem startet am 26. Juli das Maschseefest mit maritimem Flair, Streetfoodständen und Livemusik. Doch was gibt es noch für Kulturangebote in der Umgebung und welche Stadt legt worauf ihre Akzente?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir haben kulturelle Freizeitangebote in Hannover und anderen Städten herausgesucht, alle erreichbar innerhalb von weniger als zwei Stunden mit dem Auto oder dem Zug. Vertreten sind dabei die Kleinkünste, die Musik, das Theater sowie Ausstellungen unter anderem in Hamburg, Salzgitter, Osnabrück oder Oldenburg.

Lesen Sie auch

Kleinkunstfestivals

Durch Gärten oder über Plätze schlendern, umgeben von Akrobatik, Magie, Kabarett und lebendigen Kunstwerken, während Livemusik gespielt wird: Das sind Kleinkunstfestivals. Sie zeigen abwechslungsreiche Darstellungen in kleinem Rahmen und unter freiem Himmel, entführen ihr Publikum in fremde Welten und fördern die Vertreterinnen und Vertreter der sogenannten Kleinkunst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwas Ähnliches wie das „Kleine Fest im Großen Garten“ in Hannover bietet Braunschweig an. Vom 11. bis zum 13. August findet dort das „Schloss Spektakel“ statt. Auf dem Gelände des Schlosses Richmond wird drei Tage lang ein eindrucksvolles Festival zu Ehren der Kleinkunst gefeiert. Die Schlossgärten eignen sich dabei auch gut für ein Picknick.

Konzerte, Theater und mehr

Theater unter dem Sternenhimmel: Die „Sommernächte im Gartentheater“ bieten seit Jahren ein umfangreiches Angebot in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Die „Sommernächte im Gartentheater“ in den Herrenhäuser Gärten in Hannover finden vom 4. bis zum 27. August statt und versprechen ein umfangreiches Angebot an Konzerten, Poetryslams und Kinofilmen im barocken Garten. Besondere Tipps für die, die sich für lokale Künstlerinnen interessieren: Singer-Songwirter Michèl von Wussow studiert an Hannnovers Musikhochschule und hat zuletzt schon als Support Johannes Oerding auf dessen Tournee durch große Hallen und bei Open-Airs begleitet. Er teilt sich am 10. August im Gartentheater in Herrenhausen die Bühne mit der Schweizerin Joya Marleen. Am 20. August folgt die Pop Music Night – ebenfalls zwischen den goldigen Putten im Gartentheater. Dort sind Margarita and The Boys, die Indie-Disco-Band The Planetoids und Hertzcasper zu Gast (Tickets online: hier). Letztere sind die Newcomer der Saison in Hannover – unbedingt sehens- und hörenswert. Eine Alternative dazu ist der „Kultursommer“ in Salzgitter. Dort wird das musische wie theatrale Programm besonders elegant auf dem Gelände des Schlosses Salder gespielt. Der „Kultursommer“ findet bis zum 6. August statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und Hamburg feiert bis zum 17. September das „Stadtpark Open-Air“ mit abwechslungsreichen Konzerten und Auftritten. Am 11. und 12. August zum Beispiel finden dort ein Poetryslam und ein Stand-up-Comedy-Wettbewerb statt.

Die Stadt Lehrte hingegen hat den Blues. Dort findet am ersten Sonnabend im September seit 1984 das Bluesfestival statt. Dabei hat sich das Konzept der Musikveranstaltung nicht verändert: Vier Acts auf der Bühne und organisiert wird die ganze Sache mit Ehrenamtlichen, viel Engagement und ebenso viel Gelassenheit. Den Auftakt machen die Mojo Hands aus Dänemark mit ihrer Frontfrau Levring Madsen, die schon 2015 beim Blues in Lehrte auftrat.

Belebte Einkaufsmeilen: In Osnabrück und Hildesheim wird vor künstlerischer Kulisse geshoppt. © Quelle: Markus Scholz

Kultur und Shopping

Ein besonderes Einkaufserlebnis bieten die „Osnabrücker Samstage“, die bis zum 19. August laufen. Jeden Sonnabend von 11 bis 14 Uhr bummeln dort die Menschen in der Innenstadt begleitet von Jongleuren, Livemusik oder Comedy-Acts. Auch in Hildesheim wird Einkaufen zum Erlebnis. Am 1. und 2. September findet dort das Fest „Pflasterzauber“ statt und bringt spektakuläre Zirkusnummern sowie Theater- und Tanzveranstaltungen direkt auf die Straßen.

Besondere Ausstellungen

Neben Musik und Theater sind auch bildende Ausstellungen gute Gründe, um Tagesausflüge in andere Städte zu planen. Viele der Schauen sind fest integrierte Teile ihrer jeweiligen Museen, doch manche Sonderausstellungen werden nur für kurze Zeit angeboten und sind damit ganz besondere Kulturangebote.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Altes Hamburg neu entdecken, das geht auf der Kuratorenführung „Eine Stadt wird bunt“. Dort wird die Geschichte der Hansestadt während der 1980er- und 1990er-Jahre anhand von öffentlichen Graffitikunstwerken erzählt. Vor allem die Jugend- und Hip-Hop-Kultur wird thematisiert. Die Führung findet jeden Donnerstagabend statt, inklusive Eintritt zur dazugehörigen Ausstellung, kostet sie fünf Euro. Sie wird bis Januar 2024 angeboten.

Hamburgs bunte 1980er- und 1990er-Jahre: Graffiti, Hip-Hop und die Jugendkultur haben die Szene geprägt, wie die Führung zeigt. © Quelle: Eine Stadt wird bunt

Im Wolfsburger Science Center Phaeno schaut man nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. In der Sonderausstellung „I am A.I.“ wird bis zum 3. September das Phänomen der künstlichen Intelligenz vorgestellt. Wie funktioniert sie? Wie formt sie unseren Alltag? Und ist sie fähig zur Musik, zur Kunst? Diese und viele weitere Fragen werden dort beantwortet und bieten einen guten Anlass, um Wolfsburg zu besuchen.

HAZ