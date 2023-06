﻿„Figaro“ für Volljährige: Staatstheater ist bereits für den Kulturpass

Hannover. Der lange angekündigte Kulturpass für Menschen, die 2005 geboren sind, ist jetzt verfügbar. Das Förderprogramm des Bundes stellt allen, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, 200 Euro für den Kauf von Kulturprodukten wie Büchern, Platten und Eintrittskarten für Konzerte, Kino oder Museum zur Verfügung. Der Kauf wird über die neue KulturPassApp abgewickelt, die Anmeldung erfolgt über die Online-Funktion des Personalausweises.

In den Staatstheatern Hannover ist alles für den Start des Programms eingerichtet: Die Veranstaltungen von Schauspiel und Staatstheater könnten über die App gebucht werden, teilten die beiden Häuser mit. „Wir sind startklar und lassen uns überraschen, was die Nachfrage betrifft,“ heißt es in der Erklärung. In den kommenden Wochen und Monaten seien für die Nutzerinnen und Nutzer des Kulturpasses unter anderem zwei Klassiker zu empfehlen: Mozarts „Le Nozze di Figaro“ und Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ im Hoftheater – aber auch die Vampirgeschichte „Was ihr nicht sehen könnt“ und der Ballettabend „Glaube – Liebe – Hoffnung.“

Bundesweit können rund 750.000 Jugendliche von dem Programm profitieren. Das Budget ist ab dem Datum des 18. Geburtstags abrufbar und soll dann zwei Jahre lang zur Verfügung stehen.

