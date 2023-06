﻿Kultursommer der Region Hannover startet am 23. Juni

Hannover. Es bräuchte gar kein Jubiläum, um sich zu freuen im ersten echten Kulturjahr nach der Pandemie. Doch es ist bei allem Durchstarten auch die 25. Auflage dieses Veranstaltungsreigens der Region: Der Kultursommer feiert von Freitag, 23. Juni, bis zum 23. August ein Vierteljahrhundert Musik und Event in und um Hannover – ein dezentrales Festival, das auch immer Entdeckungsreise ist zu Orten, an denen man zuvor noch nicht war, geschweige denn ein Konzert gesehen hatte.

Neue, alte Orte beim Kultursommer in Hannover

Diesen Charakter hat sich der Kultursommer bewahrt und sich behutsam immer ein bisschen erneuert. Andere, frische Orte kamen dazu, Scheunen, Kirchen, Hügel, vorwiegend in der Westhälfte der Region. Auch in diesem Jahr sind neue Orte dabei, wobei der Gutshof in Heitlingen gar nicht neu ist, sondern nur lange ausgesetzt hat. Das Areal war schon dabei, „sogar im ersten Jahr“, wie Sandra van de Loo vom Team Kultur der Region sagt. Nun ist der Hof wieder dabei, am 22. Juli beim Heitlinger Sommerkonzert mit Nabeel Hayek am Klavier und Gnewa Khazin am Cello.

Auch der Laatzener Park der Sinne ist mal wieder mit im Programm. Am Donnerstag, 29. Juni, kommt Vocal Recall mit Musikkabarett. Auch Literatur ist diesmal im Angebot. Auf dem Hof Meixner in Wettmar gibt eine Lese-Landpartie mit Texten zum Thema Stadt – Land – Fluss, auch für Kinder. Eine Mischung aus Tanz, Performance, Poesie, Kunst, Klang und Kulinarik hält die Freiluftschule Burg in Hannover am 15. Juli bereit – unter dem Motto „Kulturwandeln im Zauberwald“.

Im Hinterhof mit Brazzo Brazzone

Den Auftakt macht das Jazzensemble Fette Hupe am Freitag, 23. Juni, im Amtsgarten am Neustädter Schloss Landestrost. Die Open-Air-Bühne war ein Notnagel in der Corona-Zeit und hat sich über die Pandemie hinaus als feste Spielstätte etabliert. Auch das Hinterhoffestival bleibt, vom 29. Juli bis 19. August sind fünf Acts für die jeweilige Anwohnerschaft geplant, unter anderem mit Brazzo Brazzone in Wunstorf-Blumenau und Mea Luna in Wettbergen und Wennigsen. Regionspräsident Steffen Krach freut sich. „Das Angebot ist vielfältig. Ich bin optimistisch, dass wir noch mehr Menschen erreichen als im letzten Kultursommer.“

Das gesamte Programm, alle Künstlerinfos, Orte, Zeiten und Tickets gibt es online auf www.www.kultursommer-region-hannover.de.

