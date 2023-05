﻿Kunst mit Künstlicher Intelligenz im Kunstverein

Hannover. Dass so schöne Dinge so giftig sein können: „Chemical Gardens“ – der Titel deutet schon in die Richtung – heißt das Kunstwerk, ein Glaskubus, in dem die Blumen des Bösen aus Natriumsilikat, Kobalt, Mangan und anderen Chemikalien blühen, zartgrün schillern, metallischblau schimmern, Mineralien, die der Fertigung von Smartphones dienen. Angnieszka Kurant heißt die Gärtnerin, die sich im Kunstverein an der Magie von aktuellen technologischen Entwicklungen versucht. Titel ihrer Schau: „Uncomputables“.

Es geht in der Doppelausstellung um die Weiterungen zeitgemäßer Technologien mit Mitteln der Kunst. Dazu passt als Partner der neuseeländische Künstler Simon Denny, der sich als Landschaftsmaler in die Weiten der Metaversen begeben hat, diesen künstlichen Universen, in denen virtuelles Land und virtuelle Kunst gegen ganz reales Geld zu haben ist. Titel: „Metaverse Landscapes“.

Landnahme im Metaverse

Zu sehen ist auf den ersten Blick ganz unvirtuelle Ölmalerei, die für sich stehen kann. Mehrere Schichten sind übereinander gelegt, Pinselarbeit, kombiniert mit UV-Drucktechnik, handwerklich überzeugend gemacht. Und dann sind da die kleinen QR-Codes auf der Seite des Bilderrahmens, in denen jeder auf dem Smartphone sehen kann, woher die Motive stammen – und wem diese digitalen Grundstücke in den Metaversen gehören, in den verheißungsvollen Reichen, die sich „The Sandbox“, „Voxels“ oder „Otherside“ nennen. Das ist dann ein Blick in die Abseitigkeiten des Netzes, wenn auf dem Smartphone Besitzurkunden auftauchen, die die Anmutung von Grundbucheintragungen haben.

Landnahme im virtuellen Raum: Der Neuseeländer Simon Denny versteht sich als Landschaftsmaler der Metaversen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Er habe einen echten „Rush“ auf die Kunststücke ausgemacht, so Denny, der auch Professor an der Hamburger Kunsthochschule ist. Es gehe ihm um den digitalen Kapitalismus: Diese wunderbaren und scheinbar freundlichen online konstruierten und inklusiven Welten unterliegen immer noch denselben Machtstrukturen und der Logik des Besitzes, mit denen das alte Europa, dessen Kolonisatoren versuchten, sich die Welt untertan zu machen.

Warum er sich als Landschaftsmaler bezeichnet? „Landschaftsmalerei ist das erste, was wir in Neuseeland an der Kunsthochschule lernen, die Kunstform, die die ersten Siedler mitbrachten.“ Er sei nun bei einer ähnlichen Bewegungen dabei. Und hält diese auf überzeugend altmeisterliche Weise fest – auf Gemälden, die Straßenkartenraster, blockbasierte Parzellen oder per künstlicher Intelligenz (KI) geschaffene Kunstwerke zeigen.

Eine Prothese für den Bonsai

Welche Kunstwerke Kurant in Zukunft machen wird, das hat sich die polnische Künstlerin über neuronale Netze der KI (GPT) ausrechnen lassen, den Algorithmus mit Aussagen über ihre bisherigen Arbeiten gefüttert und dann mal machen lassen. Das ist schon schön anzusehen, wie auf einem Hologramm namens „Errorism“ die mögliche Kurant-Kunst von einer Art optischen Ventilator in den Raum projiziert wird.

Von der KI können auch organische Gebilde profitieren: Im ersten Raum steht ein Bonsai, der dreidimensional gescannt und von der KI analysiert wurde im Hinblick auf eine optimale Entwicklung. Herausgekommen ist das hybride Gebilde „Semiotic Life“ bestehend aus einem kleinen Baum und einer im 3D-Drucker gefertigten passenden Prothese in Yves-Klein-Blau.

Ein Alien aus dem Internet

Kurant ist von kollektiver Intelligenz fasziniert, von organisch wachsenden und gewachsenen Formen und Inhalten. Wie bei der Skulptur „Alien Internet“, einer sich ständig weiterentwickelnden Lebensform aus Ferrofluid, einer von der NASA erfundenen anorganischen schwarzen Substanz, die in einem elektromagnetischen Feld schwebt und in kleinen Parzellen vor sich hin blubbert.

Und wo die menschliche kollektive Intelligenz versagt hat, sind auch hochästhetische Sachen entstanden. Nämlich in der Autoproduktion: „Post-Fordite“ sind Ablagerungen von abertausenden Schichten von Autolacken, die sich an den Fließbändern der Autofabriken in der ganzen Welt angereichert haben Durch Anschleifen sehen sie wie sündhaft teure Schmuckstücke aus – künstliche Fossilien eines automobilen Zeitalters.

Eröffnung: am 13. Mai ab 19 Uhr. Bis 16. Juli.